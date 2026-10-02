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Ured predsjednika: ‘SOA nije obavijestila Milanovića o opasnom otpadu u Gospiću’

Piše Ivan Jukić,
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Ured predsjednika: ‘SOA nije obavijestila Milanovića o opasnom otpadu u Gospiću’
Split: Svečano obilježavanje 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ured predsjednika Republike oglasio se nakon sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Ured predsjednika Republike Hrvatske priopćio je da Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Iz Ureda su se oglasili nakon brojnih medijskih upita povezanih sa sjednicom saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Kako su naveli, SOA je o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.

Iz Ureda predsjednika pritom su naglasili kako je SOA postupila u skladu sa zakonom te da predsjednik Republike o tim informacijama nije bio obaviješten.

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- Nastavno na brojne upite medija vezane uz sjednicu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a u cilju istinitog informiranja javnosti, Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.  
 
Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon - priopćili su iz Ureda predsjednika.

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Komentari 17
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