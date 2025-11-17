Obavijesti

HITNA SJEDNICA

Nakon napada na palestinska naselja Netanyahu obećao suzbiti nasilje Izraelaca

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da će hitno sazvati sjendicu vlada kako bi osigurao da se Izraelci koji stoje iza najnovijih napada na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali privedu pravdi.

U nasilju koje je izbilo u ponedjeljak, Izraelci su zapalili kuće i vozila u Jab'i, palestinskom selu blizu Betlehema nakon ranijeg napada na imovinu i civile u selu Sa'ir, izvijestila je novinska agencija WAFA pozivajući se na dužnosnike.

ZAPADNA OBALA Izraelski doseljenici upadaju u sela, kolju ovce, pale aute. Morala reagirati i vojska
Izraelski doseljenici upadaju u sela, kolju ovce, pale aute. Morala reagirati i vojska

Sazivanje vlade je dosad najznačajniji Netanyahuov potez za rješavanje nasilja.

"S velikom ozbiljnošću gledam na nasilne nerede i pokušaj male, ekstremističke skupine da uzme zakon u svoje ruke", rekao je Metanyahu.

"Pozivam tijela progona da se obračunaju s izgrednicima u najvećoj mogućoj mjeri koju dopušta zakon. Namjeravam se osobno pozabaviti time i što prije sazvati nadležne ministre kako bi se posvetili ovoj ozbiljnoj pojavi", dodao je.

Izraelska vojska je objavila da je rasporedila snage sigurnosti u Jab'i i da traga za počiniteljima nasilja.

Na sastanku u ponedjeljak, Palestinaska uprava je pozvala međunarodnu zajednicu da brzo djeluje kako bi zaustavila napade za koje tvrdi da su izvedeni uz zaštitu i podršku izraelske vlade.

Glasnogovornik izraelske vlade ranije je u ponedjeljak potvrdio da je za nedavne nemire na Zapadnoj obali odgovorna izraelska manjina koja ne predstavlja većinu građana.

