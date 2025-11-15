Obavijesti

News

Komentari 7
KAOS SA STANOVIMA

Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju
1
Foto: Igor SobanPIXSELL

Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.

Ovaj tjedan objavili smo tekst o mukama koje imaju kupci 192 stana na zagrebačkom Borongaju. Platili su kvadrat stana gotovo 3000 eura, a investitor GIP Pionir im još nije osigurao vlasničke listove, odnosno proveo etažiranje. Neki su stanove kupili prije godinu dana, neki prije devet mjeseci.

Uza sve, prošli tjedan na zemljište je zabilježbu stavio Prvostolni kaptol zagrebački jer traži povrat zemljišta. Monsinjor Ivan Hren obećao je za 24sata da će zabilježba biti maknuta jer im nije cilj raditi neugodnosti stanarima.

NOĆNA MORA U ZAGREBU ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Crkva je inače stavila zabilježbu na sva zemljišta koja su nastala iz jedne goleme parcele koja im je oduzeta u vrijeme komunizma. Zabilježba je u petak maknuta iz zemljišnih knjiga. Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.

Nakon toga još ostaje problem što im je investitor izabrao upravitelja, svoju povezanu tvrtku. Kad postanu vlasnici, trebali bi i to moći promijeniti ako sakupe većinu glasova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...
CRNA STATISTIKA

Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...

Područje Velebita i Gorskog kotara zna imati izazovne vremenske uvjete za pilote. Kiša, magla i vrijeme koje se često mijenja znaju biti kobni...
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'
JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC'

U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, široko poznat među vozačima, poginuo je nakon slijetanja motocikla u Solinskoj ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025