Nakon naše objave Crkva je maknula zabilježbu sa stanova na zagrebačkom Borongaju

Ovaj tjedan objavili smo tekst o mukama koje imaju kupci 192 stana na zagrebačkom Borongaju. Platili su kvadrat stana gotovo 3000 eura, a investitor GIP Pionir im još nije osigurao vlasničke listove, odnosno proveo etažiranje. Neki su stanove kupili prije godinu dana, neki prije devet mjeseci.

Uza sve, prošli tjedan na zemljište je zabilježbu stavio Prvostolni kaptol zagrebački jer traži povrat zemljišta. Monsinjor Ivan Hren obećao je za 24sata da će zabilježba biti maknuta jer im nije cilj raditi neugodnosti stanarima.

Crkva je inače stavila zabilježbu na sva zemljišta koja su nastala iz jedne goleme parcele koja im je oduzeta u vrijeme komunizma. Zabilježba je u petak maknuta iz zemljišnih knjiga. Stanari su nas također izvijestili da se pokrenuo i investitor GIP Pionir i predao elaborat za etažiranje kako bi napokon imali vlasničke listove.

Nakon toga još ostaje problem što im je investitor izabrao upravitelja, svoju povezanu tvrtku. Kad postanu vlasnici, trebali bi i to moći promijeniti ako sakupe većinu glasova.