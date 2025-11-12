ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Nažalost, kupili smo mačka u vreći. Stanove smo platili gotovo tri tisuće eura po kvadratu, a nismo njihovi vlasnici. Nismo vlasnici ni kupljenih garaža, ali zato imamo izmišljenog upravitelja, izmišljenog predstavnika stanara i plaćamo pričuvu. I onda smo ostali izvan sebe kada smo shvatili da je Crkva stavila zabilježbu i traži povrat zemlje na kojoj su zgrade u kojima su naši stanovi – govori nam u dahu Katarina Marčić.

Ona je jedna od 192 kupca stanova GIP Pionira, koji su prvi izgrađeni između ulice Marijana Čavića i Borongajske ceste na istoku Zagreba. Poznata građevinska tvrtka GIP Pionir i njezina tvrtka-kći Paron ondje grade čitavo naselje na bivšim proizvodnim pogonima Badela. Sada prodaju stanove u drugim zgradama pred dovršetkom, samo što su dodatno podigli cijene. Prodaju ih i dalje unatoč zabilježbi Crkve i iako više od godinu dana nisu izdali vlasničke listove kupcima u prvoj zgradi s dva ulaza. To je samo dio nevjerojatne situacije s kojom se susreću kupci koji ne mogu vjerovati da u „uređenoj pravnoj državi” ne mogu upravljati svojim skupo plaćenim vlasništvom.

Zagreb: Stanari kupili stanove od Pionira, Crkva stavila zabilježbu na nekretninu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Petlja u koju su zapleteni tuđom krivnjom višeslojna je, ali korijen problema leži u tome da su platili stanove uz obećanje da će uskoro dobiti vlasničke listove. Neki su to učinili prije više od godinu dana, ali većina je isplatila stanove prije devet mjeseci. Većina je kupovala kreditom banke koja je odobrila kredite bez etažiranja zgrade i vlasničkih listova. Svatko tko je kupovao stan na kredit zna da banka nikada ne isplaćuje novac bez da je zgrada etažirana, vlasništvo jasno upisano i hipoteka provedena u zemljišnim knjigama.

- Ali ovdje je bilo drugačije. HPB, koji prati projekt, upisao je hipoteke na druge nekretnine Pionira, umjesto na stanove nas kupaca koji smo digli kredit. Rečeno je da će, kada zgrada bude etažirana, tada upisati hipoteke na naše stanove. Devedeset posto cijene isplatila sam kreditom banke u veljači, ali vlasnički list još nemam, kao ni ostali. Unatoč dopisima Pioniru, ne dobivamo nikakvu informaciju o tome kada će sve biti gotovo, iako su nam na početku rekli da ćemo se trebati strpjeti tek mjesec dana. Povjerovali smo i gadno se prevarili. Tek smo nedavno saznali da su uporabnu dozvolu dobili u rujnu – kaže nam Sanela Bišćan, koja je kupila stan, a ne može ni od države dobiti povrat pola PDV-a jer još nema vlasnički list.

Zagreb: Stanari bez vlasničkih listova u novogradnji GIP Pionira | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U ovom trenutku zgrada sa 192 stana i dalje je u zemljišnim knjigama – ledina u vlasništvu Parona, povezane tvrtke Pionira. Vlasnik obje tvrtke je Ranko Predović. Zemljište na kojem se gradi čitavo naselje površine je oko 34.000 četvornih metara. Prošli tjedan na njemu se pojavila zabilježba Prvostolnog kaptola zagrebačkog, koji vodi spor i traži povrat zemlje oduzete za vrijeme komunizma. Taj spor pokrenut je još 1997. godine, ali nije riješen do danas, niti je zabilježbe bilo ranije. Ona otežava daljnje raspolaganje zemljištem, odnosno sada već izgrađenim zgradama. Prema onome što je u ime Prvostolnog kaptola napisala odvjetnica koja je tražila zabilježbu, jasno je da se Crkva željela osigurati i upisati na puno veće zemljište. Oni traže povrat gotovo 385.000 kvadrata koji su nekada davno činili jednu parcelu. Tijekom vremena od tog zemljišta nastalo je 25 manjih, ali je Kaptol sada upisao zabilježbu na sve – pa i na ovih 34.000 kvadrata koje je Pionir kupio od Badela.

Inače, Crkva u povrat može dobiti neizgrađeno zemljište ako dobije spor, a ako se radi o zemljištu koje je „privedeno svrsi”, ima pravo na novčanu naknadu od države. Jasno je da je ovo zemljište, na kojem su sada stanovi, odavno privedeno svrsi jer su tu nekada bili pogoni, a sada su stanovi.

Na upit 24sata, dekan Prvostolnog kaptola zagrebačkog, monsinjor Ivan Hren, kaže da im nije cilj stvarati neugodnosti stanarima, ali su ljuti na ponašanje Pionira jer im ovo nije prvi put da su gradili na zemljištu oko kojeg Crkva vodi spor.

– Pionir je znao da se vodi spor, ali im nije bilo u interesu to riješiti. Zabilježba je stavljena na stotine tisuća kvadrata koji su nekada bili jedno zemljište i radilo se o plastenicima, odnosno na sve što je kasnije od toga nastalo. Još uvijek je 80 posto tog zemljišta neizgrađeno i mi za to želimo povrat. Ne želimo stvarati neugodnosti ljudima i maknut ćemo zabilježbu sa zemljišta na kojem su zgrade – obećao je monsinjor Hren u razgovoru za 24sata u utorak.

Zagreb: Stanari kupili stanove od Pionira, Crkva stavila zabilježbu na nekretninu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U srijedu ujutro zabilježba je još bila upisana. No, i ako monsinjor Hren održi obećanje, to će riješiti samo dio problema koje imaju stanari s Pionirom.

Inače, po zakonu vlasnici stanova većinom glasova biraju upravitelja zgrade i predstavnika stanara. I upravitelj i predstavnik moraju zastupati njihove interese. Ali u ovom slučaju, kako kupci nemaju vlasničke listove, čak i prije prodaje stanova Paron je, kao vlasnik svih stanova, izabrao upravitelja – i to svoju tvrtku! Paron je naveden i kao predstavnik stanara te su imenovali istu osobu za oba ulaza zgrade, bez da su stanari o tome odlučivali ili ih se išta pitalo.

Upravitelj zgrade je tvrtka Mepa stan, čiji je vlasnik osoba koja je do kraja listopada bila prokurist GIP Pionira i povezana s nizom njihovih tvrtki. Prema ugovoru koji je Paron potpisao s Mepa stanom, oni svoje upravljanje naplaćuju 10 posto uplaćene pričuve koju plaćaju stanari. Osim toga, ugovor su sklopili na pet godina, a ako se raskine, Mepa stanu se mora isplatiti kao penal sav izgubljeni prihod. Čak i kada dobiju vlasničke listove, stanari su time onemogućeni da biraju svog upravitelja.

- Sve je to protuzakonito, ništetno i onemogućuje nas u upravljanju. Sad sa svojim predstavnikom i upraviteljem iz pričuve plaćaju popravke koji su u jamstvenom roku ili ignoriraju reklamacije nas koji tu živimo. Primjerice, skoro 6.500 eura naplatili su iz pričuve za ormariće za vatrogasne aparate ili dodatnu zamjenu brava koje se kvare. Sklopili su ugovor bez više ponuda i s tvrtkom koja održava toplinske stanice i onom koja čisti zgradu bez da su nas bilo što pitali. Mi plaćamo pričuvu, a još nismo vlasnici stanova niti o ičemu odlučujemo – objašnjava Sanela Bišćan.

Oko 60 stanara odlučilo se pokrenuti postupak opomene pred tužbu, u kojoj traže svoje vlasničke listove za kupljene stanove. GIP Pionir im nije uopće odgovorio. Ovaj tjedan angažirali su odvjetnika i planiraju podnijeti tužbu te se pravno boriti za svoje vlasništvo i promjenu nametnutog upravitelja i predstavnika koji ne rade u njihovu korist, nego za investitora. Stanari prve zgrade žele da i ostali kupci koji će ondje kupovati stanove znaju što ih čeka s Pionirom, te na kraju poručuju: Samo želimo napokon biti vlasnici svojih stanova i upravljati svojim vlasništvom, što nam jamči i Ustav koji se ovdje sustavno krši, a nitko ne reagira.

O svoj ovoj problematici – od zabilježbe Crkve, preko toga zašto još nisu proveli etažiranje, pa do toga zašto su kupcima nametnuli upravitelja i predstavnika – poslali smo upite i Paronu i Pioniru na službene e-mail adrese. Kao ni stanarima, ni nama nisu odgovorili ni nakon proteka sedam dana.

