Nakon obnove otvorena bolnica Biokovka: Uloženo 10 mil. eura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj otvorena je u ponedjeljak nakon obnove, a premijer Andrej Plenković naglasio je na svečanosti važnost jačanja zdravstvenog turizma. Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj vrijedna je oko deset milijuna eura. Biokovka je projektom 5.0 među ostalim dobila novu vanjsku ovojnicu, zamjensku stolariju te fotonaponsku centralu na krovu čime će uštedjeti oko 40 posto električne energije. Premijer je istaknuo da je njihova politička volja bila da spoje turizam i zdravstvo te sličnih 15 rehabilitacijskih centara, lječilišta ili specijalnih bolnica i uvrste ih u jedinstveno financiranje koje će omogućiti uz tri destinacije na obali, a to su Lošinj, Korčula i Makarska, velike investicije na kontinentu čime jačaju i kontinentalni zdravstveni turizam.

Upitan hoće li sljedeći projekt biti otvaranje Doma za starije u Splitu, premijer je odgovorio da su stvorili pravne pretpostavke da se u Splitu izgradi Dom za starije, no za njega je strateški važno da Split dobije KBC jer to zaslužuje kao drugi hrvatski grad i mediteransko središte.

Dodao je kako mu je stalo da se dugoročno riješi hrvatsko zdravstvo i da u svim krajevima zemlje svi imaju maksimalno kvalitetnu zdravstvenu uslugu, naglasivši kako su se u većini Hrvatske otvorile nove ili obnovljene bolnice, a riječ je investicijama od preko tri milijarde eura.

Ulaganje u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Biokovka jedan je od čak 71 projekta u Hrvatskoj koji su sufinancirani sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost kao i sredstvima Vlade u iznosu preko 323 milijuna eura, ustvrdio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Posebno ga raduje što se u Biokovku i Specijalnu bolnicu Kalos investiralo više od 16 milijuna eura jer njima gravitira cijela Dalmacija, pa i Kvarner.

"Ovdje smo napravili mudri iskorak tako što smo osigurali značajna nova sredstva koja će se osigurati kroz turizam, ali ipak su najveći dobitnici svega žitelji naše i Dubrovačko-neretvanske županije koji su dobili bolju i kvalitetniju uslugu na najvećoj mogućoj razini", istaknuo je Glavina.

Župan Blaženko Boban rekao je da je to jedan od najvećih projekata energetske obnove u zdravstvenim ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije koji će osigurati značajno smanjenje potrošnje energije, veću kvalitetu boravka pacijenata te unaprijediti uvjete za razvoj zdravstvenog i wellness turizma.

Ravnatelj Specijalne bolnice Marko Ožić Bebek naglasio je da su proveli i dodatne radove, posebno u podrumskom dijelu zgrade gdje su izvedeni veliki zahvati na kanalizacijskom sustavu i kompletnom podzemnom prostoru, uključujući dio tuševa i saune.

Sada je taj prostor u potpunosti renoviran, a prostori su namijenjeni fizikalnoj terapiji, zdravstvenom turizmu i fitnessu. Rekao je da su imali dobru organizaciju tima u Biokovci i u županiji, kao i da su ponosni što su prvi uspjeli realizirati takav projekt.

Projekt predstavlja važan korak u procesu repozicioniranja Biokovke kao suvremene ustanove zdravstvenog i lječilišnog turizma, ali i snažan doprinos razvoju održive turističke ponude, jačanju regionalne konkurentnosti te kvaliteti života lokalne zajednice.