'Nakon onog koji je otišao u marici dolazi drugi koji će isto, očigledno, otići u toj marici'

S obzirom na činjenicu same agresije, a posebno određenih dokaza da se događaju i ratni zločini, smatramo da se međunarodna zajednica treba organizirati, a Hrvatska tu može doprinijeti svojim kapacitetima oko istražnih timova, i da bi u takvim slučajevima drastičnog kršenja ljudskih prava i ratnog zločina definitivno trebalo provesti i takve mjere na diplomatskoj razini. Mi bi to podržali u ovom slučaju, posebice dok se ne istraže ratni zločini. I dapače, treba uvjetovati određenu razinu diplomatske komunikacije upravo s istragama ratnih zločina na području Ukrajine, istaknula je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić upitana treba li i Hrvatska protjerati ruske diplomate kako to rade i druge zemlje.

Komentirala je i imovinsku karticu koju je objavio novi ministar graditeljstva Ivan Paladina, a u kojoj je otkrio da "leži" na milijuna - da ima zgrade, hektare zemlje, ušteđevinu, da za kredite na mjesec izdvaja više od 51.000 kuna dok je suprugu u svojoj firmi prijavio na plaću od tek 4000 kuna. Benčić poručuje kako to govori sve o našem poreznom sustavu.

'Ovaj porezni sustav je krajnje nepravedan, pogoduje bogatima'

- Mi smo nekoliko puta iznosili prijedlog porezne reforme gdje smo uporno govorili da državu zapravo ne treba zanimati koji je dio prihoda iz rada, koji od imovine, koji od kapitala nego koliko netko ukupno prihoda ima i onda shodno tome spada u određeni porezni razred i plaća poreze i doprinose. A mi imamo da je najveće porezno opterećenje, ako u to ubrajamo i doprinose, na radu. Kičmu našeg zdravstvenog i mirovinskog sustava čine radnici, a ostali koji žive od imovine i kapitala imaju mogućnost isplaćivati minimalnu plaću i minimalno plaćati poreze i doprinose, na 4000 neto poreza ni nemate, a s druge strane zarađivati milijune kroz kapital i imovinu na koju plati 10 posto poreza i hvala, doviđenja - rekla je.

Ova država 30 godina ne želi postaviti pravedan sustav, naglasila je.

- Marić je to pokušao riješiti potpuno krivo tako da je dizao minimalnu direktorsku plaću. To je krivo jer na taj način ispaštaju oni koji su početnici i ne mogu si isplaćivati tako veliku plaću. Ovo što mi imamo je krajnje nepravedno, pogoduje bogatima, a zapravo cijeli naš sustav javnih usluga ovisi o onima koji zarađuju najmanje. Svima tima koji zarađuju godišnje milijun i više kuna, a isplaćuju si minimalnu plaću, svaki puta kada idu doktoru to im plaća učitelj. To plaćaju radnici koji zarađuju par tisuća kuna mjesečno - poručila je upitavši kako ih nije sram.

'Pokazat će se da rekonstrukcija Vlade nije moguća'

Upitana tko bi po njima iz Zeleno-lijevog bloka u kontekstu rekonstrukcije Vlade trebao otići s ministarske pozicije, Benčić poručuje da otići treba cijela Vlada.

- Mi smo već rekli da na rekonstrukciju ne pristajemo. Ne mislim da je nerealno da ode cijela Vlada jer, evo, imamo situaciju da je Paladina došao prije mjesec dana, a tek su se počele otkrivati afere, o onome što smo mi govorili na njegovu saslušanju o njegovom poslovanju s IGH, sigurno će se početi pisati i o odnosima s Hidroelektrom, vidjet ćemo na koji je način došao do svih tih nekretnina, iz kojih razloga netko tko ima toliku imovinu diže kredit da bi uložio u ne znamo što... To ćemo sve otkrivati u naredno vrijeme i onda će se pokazati da rekonstrukcija Vlade nije moguća jer nakon onog koji je otišao u "marici" dolazi drugi koji će također otići, očigledno, u "marici" - istaknula je dodavši kako navodno protiv ministra Paladine postoje i kaznene prijave, o čemu su ga, također, ispitivali na saslušanju u Saboru prije nego je postao ministar.

- Mi ne znamo jesu li one odbačene ili ne, ali meni je nevjerojatno da ga premijer Plenković, unatoč tome što postoje određeni problemi i što smo svi mi to znali, imenovao za ministra - rekla je.

Na pitanje misli li da Paladina čuva novac za nekoga ili da je to zaista njegov novac, Benčić je poručila da to ne može znati.

- Ljudi dižu velike kredite iz dva razloga. Prvo, jer si ne možeš priuštiti stan, kuću, a drugi je da imaš previše i onda moraš dići kredit da pokriješ podrijetlo imovine - dodala je.

Najčitaniji članci