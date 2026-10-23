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OPORAVLJA SE

Nakon operacije raka pluća: Papa Lav XIV. otkazao put u Assisi na preporuku liječnika

Piše HINA,
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Nakon operacije raka pluća: Papa Lav XIV. otkazao put u Assisi na preporuku liječnika
Foto: Ciro De Luca
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Papi je 13. listopada odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća

Papa Lav XIV. otkazao posjet talijanskom gradu Assisiju planiran za 27. listopada kako bi izbjegao putovanje helikopterom tijekom oporavka nakon operacije raka pluća, izvijestio je Vatikan u petak. Papa je odluku donio na preporuku liječnika, priopćio je Vatikan. U odvojenom priopćenju papinog kirurga i osobnog liječnika navodi se da je pregled prsnog koša pokazao da se Lav XIV. izvrsno oporavlja.

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Papa se ne treba nastaviti liječiti nakon što mu je odstranjen tumor na plućima

Papi je 13. listopada odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.

Papini liječnici objavili su u srijedu da su dodatne analize tkiva odstranjenog tijekom operacije potvrdile da je rak bio lokaliziran te da papa neće trebati daljnje kontinuirano onkološko liječenje.

Lav XIV. trebao je 27. listopada otputovati u Assisi, grad udaljen oko 175 kilometara sjeverno od Rima, gdje je trebao sudjelovati na mirovnom događaju s drugim vjerskim vođama.

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Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije raka

- Kako bi olakšao svoj oporavak nakon operacije prsnog koša prošlog utorka i u skladu s preporukama liječnika, papa Lav XVI. neće moći sudjelovati - navodi se u priopćenju Vatikana.

Papa je u subotu otpušten iz bolnice te postupno nastavlja obavljati svoje uobičajene dužnosti. U srijedu se vratio na Trg svetog Petra, gdje je sudjelovao u redovitoj tjednoj audijenciji s hodočasnicima.

Vatikan još nije objavio hoće li papa moći ići na putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru, predviđeno od 6. do 17. studenoga.

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