Slučaj neuspjelog pobačaja: Nakon otkrića 24sata, u KBC Osijek ući će inspekcija

Nakon što se pacijentica M. obratila redakciji 24sata, i ispričala svoje iskustvo s legalnim pobačajem u KBC Osijek, ministar Beroš zatražio je očitovanja svih zdravstvenih djelatnika uključenih u proces, ali i svu dokumentaciju. No otkrili smo i da se KBC Osijek u svom radu vodi izmišljenim stavcima Ustava i krivim interpretiranjem Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Nakon što su sve pregledali, ministarstvo je odlučilo o daljnjem postupanju.

- Na temelju dostavljenog očitovanja i medicinske dokumentacije iz KBC-a Osijek, zdravstvena inspekcija, u koordinaciji s predstavnicima struke, obavit će nadzor u navedenoj zdravstvenoj ustanovi. Uz spomenuti slučaj pacijentice, sagledat će se činjenice i okolnosti koje su prethodile objavljenom dokumentu na mrežnoj stranici KBC-a Osijek te će se po završetku zdravstveno-inspekcijskog nadzora, odrediti daljnje postupanje - javili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Podsjetimo, pacijentica M. je u šestom tjednu došla u KBC Osijek obaviti pobačaj, da bi tri tjedna kasnije ispalo da je plod netaknut, a komisija je zaključila da ne može na ponovni zahvat jer je prešla 11. tjedan trudnoće. Osim što to matematički ne stoji, tu su još i pitanja zašto je zahvat obavljala medicinska sestra, kako je moguće da na ultrazvuku nije vidjela da zahvat nije dobro prošao, zašto se sala ne čisti između pacijentica, zašto su tri tjedna kasnije neuspjeh zahvata pripisali infekciji koju M. nije imala, a nisu joj napravili ni papa test da bi to mogli zaključiti te zašto nije dobila opću anesteziju koju je tražila.

Bolnica se pokušala opravdati da se pacijentica nije javila direktno njima u zadanom roku, no to nigdje ne stoji kao uvjet da bi se pobačaj obavio. Ako je 4. ožujka bila trudna šest tjedana kako su i sami napisali, 27 dana nakon nije mogla biti trudna preko 11 tjedana kako pišu na nalazu od 31. ožujka.

Ako to zbrojimo, pacijentica je bila trudna devet tjedana i šest dana 31. ožujka. I to od zadnje menstruacije, ne od začeća što bi se trebalo gledati kako piše u Zakonu. Prema Zakonu, ona je od 31. ožujka imala još dva tjedna i jedan dan za legalan pobačaj jer se u odlučivanju o pobačaju na 10 tjedana od menstruacije dodaje još dva tjedna do ovulacije tijekom koje žena može ostati trudna, odnosno tijekom koje se može dogoditi začeće.

Nadalje, u Zakonu i pravilnicima stoji da se zahtjev odobrava ako je podnesen unutar 10 tjedana od začeća, što je u slučaju pacijentice M. točno, a ne uvjetuje se datumom pregleda u javnoj bolnici, niti se uvjetuje da se pregled mora obaviti u javnoj bolnici. Trebaju uvažiti i nalaz iz privatne prakse kojeg je pacijentica M. imala.

Što se tiče spornog dokumenta, KBC Osijek je službeni dokument na njihovoj službenoj stranici kojim obmanjuju pacijentice, daju im krive informacije, navode znanstveno pobijene tvrdnje i izmišljaju Zakon i Ustav, uklonio nakon našeg upita.

- Oko toga sam se jučer čuo s ravnateljem, u tijeku je provjera postupka tko ga je napisao, što se zna, tko je to odobrio i stavio na stranice KBC-a. Sve ćemo to vidjeti, ali kao što sam rekao, u hrvatskom zdravstvenom sustavu se procesi moraju odvijati sukladno Zakonu. Mislim da je vrijeme trudnoće također u tom dokumentu bilo sporno. Neprihvatljivo mi je da se informacije koje nisu sukladne Zakonu objavljuju na stranicama i to sam jasno rekao ravnatelju. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje tih ustanova i u tom smislu očekujem izvješće od ravnatelja - izjavio je Beroš.

Ravnatelj Željko Zubčić (HDZ) i KBC Osijek pet dana nisu odgovarali na naše upite, da bi na kraju izjavili samo kako miču dokument. O propustima u slučaju pacijentice M. nismo nikad dobili odgovore.

Najčitaniji članci