'Neprihvatljivo je da bolnica objavljuje informacije suprotne Zakonu. Provjerava se sve...'

I jučer i danas tijekom jutra sam se čuo s ravnateljem KBC-a Osijek, očekujemo njihovo detaljne izvješće sa očitovanjem liječnika koji su sudjelovali u pružanju zdravstvene zaštite, kao i s preslikom cjelokupne medicinske dokumentacije. On mi je decidirano tvrdio da je prekid trudnoće vršio liječnik i to je ono što mogu u ovom trenutku komentirati, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš upitan kako je moguće da prekid trudnoće vrši medicinska sestra i da se nakon tri tjedna ustanovi da je plod tijekom tog zahvata zapravo ostao netaknut.

Slučaj je to pacijentice M., koji su otkrila 24sata, a koja nam je ispričala svoje mučno iskustvo s prekidom trudnoće u KBC-u Osijek. Od toga da nije dobila opću nego lokalnu anesteziju, da joj je zahvat obavljala sestra, do toga da su joj krivo računali tjedne trudnoće i lagali da ima infekciju.

'Zakonska obveza je omogućiti slobodu izbora'

- Kada dobijemo njihov izvještaj, onda ćemo se očitovati. Nakon toga ćemo odlučiti da li postoje elementi za postupanje zdravstvene inspekcije i to vrlo brzo, neće se dugo čekati. Ali ono što želim reći, sukladno Zakonu svaka zdravstvena ustanova mora omogućiti slobodu izbora do određenog vremenskog termina, kako je to determinirano Zakonom o prekidu trudnoće. To je zakonska obveza. Nakon nekoliko spornih situacija koje smo imali, i kao ministar i kao administracija smo dodatno upozoravali sve zdravstvene ustanove da moraju poštovati tu zakonsku odredbu - naglasio je.

A KBC Osijek, osim što nije izvršio prekid trudnoće pacijentici M., na svojim stranicama su imali dokument s krivim zakonskim i Ustavnim odredbama. Obmanjivali su pacijentice navodeći kako se prekid trudnoće može obaviti do 10. tjedna od posljednje menstruacije, što nikako nije točno jer u Zakonu stoji do 10. tjedna od začeća. Onda su navodili kako Ustav štiti nerođeni život, što je također izmišljeno i ne stoji u Ustavu. Kada su 24sata to objavila, KBC je dokument jučer maknuo dokument sa svojih stranica. No, 24sata su odredbe tog spornog dokumenta fotografirala, tako da je dokaz ostao.

'Postupanje je u tijeku, čekamo očitovanje, ravnatelji su odgovorni za ono što se događa u njihovoj instituciji'

- Oko toga sam se jučer čuo s ravnateljem, u tijeku je provjera postupka tko ga je napisao, što se zna, tko je to odobrio i stavio na stranice KBC-a. Sve ćemo to vidjeti, ali kao što sam rekao, u hrvatskom zdravstvenom sustavu se procesi moraju odvijati sukladno Zakonu. Mislim da je vrijeme trudnoće također u tom dokumentu bilo sporno. Neprihvatljivo mi je da se informacije koje nisu sukladne Zakonu objavljuju na stranicama i to sam jasno rekao ravnatelju. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje tih ustanova i u tom smislu očekujem izvješće od ravnatelja - poručio je Beroš.

Upitali smo ga i koje će biti sankcije za to.

- Vidjet ćemo što će utvrditi kao prijepor i problem kada je riječ o trudnici. A kada je riječ o naputku, odlučit će se sukladno pravilniku i zakonu, u ovom trenutku ne mogu reći. Ako dođe do mog postupanja, naravno da ću tada, opet sukladno Zakonu, i postupiti, međutim, u ovom trenutku ne znam - rekao je.

Ponovio je kako je odgovornost za ovaj dokument na ravnatelju.

'Ja ne mogu znat što se sve događa u svakoj ambulanti'

Upitan ima li on kontrolu nad tim što se događa u zdravstvenom sustavu, Beroš je naglasio kako su u prvom redu odgovorni ravnatelji za ono što se događa u njihovim ustanovama, a onda on.

- U ovom konkretnom slučaju ćemo vidjeti kakve su okolnosti, ja ih sada ne znam. Osim što sam dobio jasnu informaciju da je prekid trudnoće vršio liječnik, a ne medicinska sestra. Ukoliko bude potrebe, uputit ćemo zdravstvenu inspekciju i vidjeti o čemu se radi. Apsolutno je nedopustivo u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi da se odvija nešto što nije sukladno Zakonu. Ponovit ću, Zakon jasno regulira slobodu izbora do 10. tjedna i ukoliko je bilo prijepora, pogrešaka, postupat će se - poručio je dodavši kako on nema kontrolu za ono što se događa u svakoj ginekološkoj ambulanti ili svakoj ustanovi.

- Toliko moćan i učinkovit nisam. Postoji ravnatelj ustanove koji je odgovoran ministru, Upravnom vijeću, za funkcioniranje svoje ustanove. Dakle, ja nemam uvid što se događa u svakoj ginekološkoj ili bilo kojoj drugoj ordinaciji. Mi još ne znamo u ovom slučaju je li kršen Zakon ili Ustav, to ćemo tek vidjeti - poručio je.

'Ne znamo jesu li prekršeni Zakon i Ustav'

Na opasku da ima dokaz da je dokument stajao na stranicama, Beroš je ponovio da čeka službenu dokumentaciju i očitovanje bolnice.

- Vidjeli ste da je zdravstvena inspekcija prošle godine postupala u jednom slučaju gdje je došlo do sumnje u krivično djelo, postupak je proslijeđen DORH-u, institucije moraju raditi svoj posao. Detektirali smo problem, zatražili očitovanje, sljedeći korak je, ukoliko to bude potrebno, slanje inspekcije, koja će sve evaluirati. Daljnje postupanje će ići da li prema Komori, nekim drugim institucijama ili prema sudu, kao u slučaju Sv. Duh. Ja kao ministar mogu napraviti to da su sve zdravstvene ustanove obaviještene o poštivanju Zakonu - poručio je dodavši kako više od toga, osim neke sankcije u pojedinim slučajevima, ne može.

- Ne mogu biti u svakoj ambulanti i znati što se događa. Zato postoji sustav koji ima svoju hijerarhiju. Naravno da sam u konačnici ja odgovoran za sve i naravno da me subjektivno dira kada se nešto ovako desi, ali moramo prvo utvrditi okolnosti. Ja ih u ovom trenutku doista ne znam kakve su - rekao je.

Reforma zdravstva

Osvrnuo se i na reformu zdravstva i najavu o obaveznim sistematskim pregledima.

- Slušao sam struku u pandemiji i slušam je i sad. S obzirom na naše loše životne navike struka upozorava da moramo pojačati preventivu. U javnom zdravstvenom sustavu ne postoje sistematski pregledi kao takvi. Forma sistematskog u javnom zdravstvu ne postoji - rekao je Beroš dodavši kako je osnovana i radna skupina.

- Dosta je kritičara, ali ja to pozdravljam. Struka je ta koja će odrediti ovisno o dobi i spolu što je kome i u kojem intenzitetu potrebno - rekao je Beroš i naglasio kako kao nacija ne brinemo dovoljno o zdravlju.

- moramo pojačati zdravstvenu pismenost i vratiti se na Štamparovske metode - poručio je Beroš.

