- Hrvatska prvi puta u povijesti mo\u017ee imati zeleno-lijevu koaliciju u parlamentu, ljude koji su se kao aktivisti dokazali u borbi za javni interes i ljudska prava i prava \u017eena, manjina, LGBTQ osoba, migranata ... Prvi put\u00a0\u0107e Hrvatska \u0107e imati priliku glasati za feministkinje. Naprijed Rada! Glasajte za listu broj 3! -\u00a0\u00a0izjavila je Fonda u video poruci.

Kao politi\u010dka aktivistkinja usprotivila se ratovima u Vijetnamu i Iraku te se zala\u017ee za ljudska i gra\u0111anska prava, protiv nasilja nad \u017eenama i rasizma te\u00a0za prava manjina te za za\u0161titu okoli\u0161a.

Njezina filmografija uklju\u010duje 57 filmova u kojima je glumila te vi\u0161e od 500 filmskih i televizijskih radova koje je producirala. Dobitnica je dva Oscara za glavne \u017eenske uloge (1971. i 1978.) te 55 filmskih nagrada.

Osim nje i druga poznata glumica\u00a0Pamela Anderson\u00a0je tako\u0111er podr\u017eala platformu Mo\u017eemo! na izborima za Europski parlament.

EM25

-\u00a0Nije li to nevjerojatno kako se dobri ljudi sre\u0107u? A sada \u010dujem da Mo\u017eemo! tako\u0111er promovira Green New Deal, kao \u0161to to Di EM25 \u00a0radi diljem Europe. Hrvatskoj bih poru\u010dila da obrate\u00a0pa\u017enju na te pokrete, poduprite djecu koja \u0161trajkaju, iza\u0111ite iz nacionalisti\u010dke pro\u0161losti i vratite se u budu\u0107nost - kazala je\u00a0Anderson.