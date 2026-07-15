Obavijesti

News

Komentari 0
PREVENTIVNE PREPORUKE

Nakon požara u Pribislavcu, bunarska voda nije za piće

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nakon požara u Pribislavcu, bunarska voda nije za piće
U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon požara Pribislavcu, bunarska voda nije za piće, a za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana zdravstveno ispravna voda iz javnog hidranta, izvijestili su u srijedu iz Stožera civilne zaštite Međimurske županije

Požar je planuo u utorak oko 16 sati i zahvatio proizvodni pogon tvrtke u industrijskoj zoni u Pribislavcu, a ugašen je nešto prije 20 sati. Nakon završetka intervencije, iz Međimurske županije izvijestili su da se provode dodatna mjerenja kvalitete zraka i vode te da se zadržavaju preventivne preporuke za stanovnike u blizini požarišta. Požar je bio zahvatio i dio skladišnog prostora tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže. Tijekom noći na požarištu su dežurale dvije autocisterne Javne vatrogasne postrojbe Čakovec s četiri vatrogasca i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pribislavec, koji su nadzirali stanje i obavljali dogašivanje.

U jutarnjim satima završene su sve aktivnosti na požarištu te su se vatrogasne snage povukle s mjesta intervencije, izvijestili su u srijedu iz Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

„U ovoj zahtjevnoj intervenciji sudjelovalo je ukupno 160 vatrogasaca s 30 vatrogasnih vozila iz 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava Međimurske županije, zajedno s pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Njihova brza reakcija, stručnost i izniman angažman bili su ključni kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječile veće posljedice”, priopćili su iz Stožera.

UŽIVO: BLOKIRANE CESTE VIDEO Veliki požar kod Čakovca, zapalila se hala! Župan za 24sata: 'Trebalo bi sve bit ok'
VIDEO Veliki požar kod Čakovca, zapalila se hala! Župan za 24sata: 'Trebalo bi sve bit ok'

U požaru su izgorjeli proizvodni pogon i dio skladišnog prostora, dok su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca upravna zgrada i drugi proizvodni pogon spašeni od vatrene stihije.

Radnici tvrtke i vatrogasac imali tegobe povezane s disanjem

Tijekom intervencije dva tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije pregledala su sedam osoba, među kojima su bili radnici tvrtke i jedan vatrogasac. Svi su imali tegobe povezane s udisanjem dima, a teže ozlijeđenih nije bilo.

Stožer civilne zaštite Međimurske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije nastavlja pratiti stanje na području požarišta. Međimurska županija osigurala je provedbu i financiranje dodatnih mjerenja kvalitete zraka u zoni požara i naselju Pribislavec te ispitivanje kvalitete vode.

VATROGASCI NA TERENU FOTO Dramatične scene u Sesvetama: Planuo otpad u dvorištu tvrtke Cezar
FOTO Dramatične scene u Sesvetama: Planuo otpad u dvorištu tvrtke Cezar

Do završetka analiza na snazi ostaje preporuka građanima koji za piće koriste vodu iz vlastitih bunara u blizini požarišta da je ne koriste za piće. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana zdravstveno ispravna voda iz javnog hidranta.

Zavod za javno zdravstvo preporučio je i da se voće i povrće iz vlastitih vrtova prije konzumacije temeljito opere, kao uobičajenu preventivnu mjeru zaštite zdravlja.

Uzrok požara bit će utvrđen očevidom, a Stožer civilne zaštite najavio je da će i dalje pratiti stanje te pravodobno obavještavati javnost o svim novim informacijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja
SRAMOTNO

Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Ovakva kombinacija slova i brojki teško da može biti slučajna. Policija je odmah intervenirala, ali nisu mogli pronaći vlasnika vozila, već čovjeka koji je koristio auto. Napustio je Korčulu
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026