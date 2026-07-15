Nakon požara u Pribislavcu, bunarska voda nije za piće

Požar je planuo u utorak oko 16 sati i zahvatio proizvodni pogon tvrtke u industrijskoj zoni u Pribislavcu, a ugašen je nešto prije 20 sati. Nakon završetka intervencije, iz Međimurske županije izvijestili su da se provode dodatna mjerenja kvalitete zraka i vode te da se zadržavaju preventivne preporuke za stanovnike u blizini požarišta. Požar je bio zahvatio i dio skladišnog prostora tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže. Tijekom noći na požarištu su dežurale dvije autocisterne Javne vatrogasne postrojbe Čakovec s četiri vatrogasca i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pribislavec, koji su nadzirali stanje i obavljali dogašivanje.

U jutarnjim satima završene su sve aktivnosti na požarištu te su se vatrogasne snage povukle s mjesta intervencije, izvijestili su u srijedu iz Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

„U ovoj zahtjevnoj intervenciji sudjelovalo je ukupno 160 vatrogasaca s 30 vatrogasnih vozila iz 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava Međimurske županije, zajedno s pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Njihova brza reakcija, stručnost i izniman angažman bili su ključni kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječile veće posljedice”, priopćili su iz Stožera.

U požaru su izgorjeli proizvodni pogon i dio skladišnog prostora, dok su zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca upravna zgrada i drugi proizvodni pogon spašeni od vatrene stihije.

Radnici tvrtke i vatrogasac imali tegobe povezane s disanjem

Tijekom intervencije dva tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije pregledala su sedam osoba, među kojima su bili radnici tvrtke i jedan vatrogasac. Svi su imali tegobe povezane s udisanjem dima, a teže ozlijeđenih nije bilo.

Stožer civilne zaštite Međimurske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije nastavlja pratiti stanje na području požarišta. Međimurska županija osigurala je provedbu i financiranje dodatnih mjerenja kvalitete zraka u zoni požara i naselju Pribislavec te ispitivanje kvalitete vode.

Do završetka analiza na snazi ostaje preporuka građanima koji za piće koriste vodu iz vlastitih bunara u blizini požarišta da je ne koriste za piće. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana zdravstveno ispravna voda iz javnog hidranta.

Zavod za javno zdravstvo preporučio je i da se voće i povrće iz vlastitih vrtova prije konzumacije temeljito opere, kao uobičajenu preventivnu mjeru zaštite zdravlja.

Uzrok požara bit će utvrđen očevidom, a Stožer civilne zaštite najavio je da će i dalje pratiti stanje te pravodobno obavještavati javnost o svim novim informacijama.