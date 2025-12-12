Nakon prijevare u Minnesoti: SAD uvodi stroža pravila za praćenje novčanih transfera

Američko Ministarstvo financija uvodi stroža pravila za financijsko izvještavanje za tvrtke za novčane usluge, što će pomoći u praćenju tijeka gotovine, rekao je u petak ministar financija Scott Bessent, nakon skandala zbog prijevare u socijalnom sustavu Minnesote.

Najmanje 77 ljudi optuženo je, mnogi iz somalske zajednice, da su pronevjerili novac za pomoć zbog covida namijenjen za plaćanje školskih obroka.

Prijevara je stajala porezne obveznike stotine milijuna dolara, rekao je Bessent, uključujući novac poslan Somaliji putem tvrtki za novčane usluge umjesto banaka.

Ministarstvo financija istražuje i optužbe da je novac poreznih obveznika iz Minnesote možda završio kod militantne skupine Al-Šabab u Somaliji.

Bessent je najavio tu istragu 1. prosinca nakon što je američki predsjednik Donald Trump nazvao Minnesotu "žarištem pranja novca" pod demokratskim guvernerom Timom Walzom.