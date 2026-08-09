VIDEO Šok uoči početka Sinjske alke: Konji pali na skliskom tlu!

Uoči 311. Sinjske alke, neugodan incident u samom središtu grada bacio je sjenu na svečanu atmosferu. Snimka dvaju konja koji su, vukući kočiju, proklizali i pali na skliskoj podlozi Pijace, proširila se društvenim mrežama brzinom munje, izazvavši lavinu zabrinutosti.

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Do incidenta je došlo tijekom tradicionalnog obilaska grada, kada se prema običaju pozivaju uzvanici na nedjeljno viteško nadmetanje. U jednom trenutku, dok je kočija prolazila Pijacom, jedan od konja izgubio je ravnotežu na glatkom kamenom tlu i pao. Nedugo zatim, povučen inercijom i ormom, pao je i drugi konj.

Snimke prikazuju uznemirujuće scene u kojima se životinje nekoliko trenutaka bezuspješno pokušavaju podići, dok im noge proklizavaju na podlozi koja očito nije prikladna za potkovane konje.

Foto: Čitatelj 24sata

Okupljeni građani i posjetitelji odmah su pritrčali u pomoć, pokušavajući smiriti životinje i pomoći im da stanu na noge. Cijeli je prizor bio ispunjen napetošću i iskrenom zabrinutošću za sudbinu konja.

Foto: Čitatelj 24sata

Životinje su uskoro podignute i sve je prošlo bez težih posljedica.

Video se ubrzo našao na internetu, a reakcije su bile žestoke, s kritikama usmjerenim na sve, od organizacije do načina na koji se pokušalo pomoći nesretnim životinjama. Mnogi su komentatori izrazili sumnju u adekvatnost uvjeta za konje u urbanom okruženju, posebno na povijesnim kamenim pločnicima.