Nakon Ružića, o PET/CT-u se oglasio i Medikol: 'Detalji su javni, šire se netočne tvrdnje'

Nakon što se ministar Alen Ružić u četvrtak osvrnuo na teze iznesene u javnosti oko korištenja PET/CT uređaja privatne tvrtke Medikol u KBC-u Rijeka, kada je rekao da one nemaju uporišta u činjenicama te da ih plasiraju 'bezidejne političke opcije', oko svega se očitovala i Poliklinika Medikol.

- U javnom se prostoru plasiraju teze koje nemaju uporište u činjenicama, već služe političkom pritisku i mojoj diskreditaciji na početku ministarskog mandata, kazao je Ružić, koji je prije dolaska na tu dužnost bio ravnatelj riječkog KBC-a.

Aludirao je time na prozivke stranke Možemo! i predsjednice saborskog Odbora za zdravstvo Ivane Kekin vezano uz ugovore s Medikolom za tu uslugu u KBC-u Rijeka, Split i Sestara milosrdnica u Zagrebu, odnosno da država desetljećima nije osigurala dovoljan broj uređaja u javnim bolnicama.

Ružić je rekao da je kao ravnatelj KBC-a Rijeka zatekao ugovorni odnos s Medikolom iz 2009. godine, ali i da je tijekom svog mandata uveo veću financijsku disciplinu, da je najmoprimca (Medikol) obvezao na ugradnju mjernih brojila i plaćanje prema stvarnoj potrošnji, kao i da su naplaćena dugovanja iz prethodnih godina.

Također je istaknuo da je cijena najma poslovnog prostora povećana s dva na 4,2 eura po kvadratu, uz procjenu sudskog vještaka.

Osvrćući se na šire optužbe o odnosu javnog i privatnog zdravstva u kontekstu dijagnostičkih usluga poput PET/CT pretraga, rekao je da takve usluge čine oko jedan posto ukupnih izdataka HZZO-a te da, prema njegovu iskustvu, nije bilo zabilježenih kašnjenja u dijagnostici zbog nedostatka kapaciteta. Dodao je i kako u Zagrebu i Osijeku postoje PET/CT uređaji u javnom zdravstvu.

- To sve skupa zapravo je usmjereno kako bi se zainteresirala javnost i kako bi neke bezidejne političke opcije koje nemaju pravog sadržaja održale svoju prisutnost u medijskom prostoru ili čak dobile političku podršku. Na ovakvom načinu djelovanja i moje se ime počelo izvlačiti iz konteksta i povezivati s Medikolom na jedan neistinit način, kako bi se mene kao ministra već na početku mandata diskreditiralo“, istaknuo je Ružić.

Naglasio je i kako je u tijeku analiza potreba u sustavu te da nakon nedavnog zanavljanja linearnih akceleratora slijedi i plansko zanavljanje PET/CT uređaja. Poručio je i da ulaganje u javno zdravstvo „nema alternative“, ali i da privatni sektor treba promatrati kao komplementaran, a ne isključivo negativan faktor.

- Javno zdravstvo naš je temelj i prioritet, ali privatni sektor može biti njegova komplementarna nadopuna, rekao je, naglasivši kako se sustav mora razvijati postupno, uz očuvanje dostupnosti zdravstvenih usluga.

Osvrćući se na stanje u sustavu, posebno u onkologiji, priznao je da postoje izazovi, ali je kao primjer dobre prakse naveo KBC Rijeka, gdje je, kako kaže, osigurana puna funkcionalnost linearnih akceleratora i uvedene napredne metode liječenja bez lista čekanja za radioterapiju.

Svoje priopćenje poslala je i Poliklinika Medikol iz koje navode da je javno privatno partnerstvo duplo povoljnije za državu. Ističu da je netočna teza da bi nabavka triju PET/CT uređaja koštala samo 9 milijuna eura te navode i da imamo 8 PET/CT uređaja (četiri njihova) u državi. Tvrde kako je europski prosjek jedan PET/CT uređaj na milijun stanovnika, te da bi Hrvatskoj bila dovoljna samo četiri uređaja.

Priopćenje prenosimo u nastavku

Nastavno na niz netočnih tvrdnji izrečenih u javnom prostoru proteklih tjedana - u javnost se plasiraju navodne brojke, vezano uz vrijednosti ugovora s HZZO-om i uloženim sredstvima, koje uopće nisu provjerene ni s kim pa ni s Medikolom - Poliklinika Medikol očituje se kako slijedi:

Teza da bi nabavka triju PET/CT uređaja u javnom sustavu koštala samo 9 milijuna eura je netočna. Ono što se namjerno prešućuje je da je sam uređaj tek dio troška za sveobuhvatno pružanje usluge te da sama kupovina uređaja nije jamac isporuke ove vrlo kompleksne zdravstvene pretrage.

Usporedbe radi, u slučaju javne nabave triju PET/CT uređaja, u periodu od tri godine, prema sadašnjim tržišnim cijenama troškovi bi bili sljedeći: kupnja uređaja i prilagodba prostora 13,5 milijuna eura, ugovorene usluge s HZZO-om 43 milijuna eura, kupnja radiofarmaka, održavanje i troškovi prostora, uređaja i zdravstvenih djelatnika te troškovi osiguranja oko 28 milijuna eura, što je ukupno 84,4 milijuna eura.

U slučaju javno-privatnog partnerstva u istom periodu, HZZO plaća isključivo izvršenu zdravstvenu uslugu u iznosu od 43 milijuna eura, dok su svi ostali troškovi poslovanja obveza privatnog partnera. Država tako za isti broj pretraga u tri godine štedi 41 milijun eura. S obzirom na kontinuirano opterećenje zdravstvenog sustava, javno-privatno partnerstvo predstavlja racionalno rješenje dostupno pacijentima, s udjelom od 1,9% u ukupnom godišnjem budžetu HZZO-a.

U kontekstu, opet netočnih, tvrdnji o navodnom monopolu, Poliklinika Medikol je kao ugovorni partner odabirana putem javnih natječaja, pri čemu su svi uvjeti natječaja, rezultati i financijski detalji ugovora javno dostupni na stranicama HZZO-a. Netočne su insinuacije da je riječ o ikakvom ''monopolskom ugovoru'', budući da Medikol niti je mogao utjecati na financijske uvjete suradnje niti na definiranu količinu isporučene usluge - to je sve jednostrano definirano od HZZO-a. Osim toga, Poliklinika Medikol svih ovih godina nije niti može indicirati bilo kojem pacijentu pretragu PET/CT na račun HZZO-a jer je to isključivo u nadležnosti specijalista u javnim bolnicama i ugovornim ustanovama HZZO-a.

Dodatno, u Hrvatskoj imamo 8 PET/CT uređaja od kojih su 4 u vlasništvu Poliklinike Medikol, 1 SB Radiochirugija, 1 UPMC Zabok, a 1 KBC Zagreb i 1 KBC Osijek. S obzirom na to da je europski prosjek jedan PET/CT uređaj na milijun stanovnika, Hrvatskoj bi bila dovoljna samo četiri uređaja, a već ih imamo osam.

U 28 europskih država, samo četiri države imaju PET/CT uređaj u isključivo u javnom sektor (Finska, Švedska, Norveška, Danska), Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo isključivo u privatnom, dok 22 zemlje imaju određeni model javno-privatnog partnerstva kod pružanja PET/CT usluge.

Podsjećamo kako je Poliklinika Medikol prije 20 godina prva u Republici Hrvatskoj i regiji omogućila dostupnost nove tehnologije za dijagnostiku i liječenje raka. Svi zdravstveni djelatnici koji rade u PET/CT centrima Medikola su u stalnom radnom odnosu u Medikolu. PET/CT nalazi Poliklinike Medikol priznati su od svih vodećih međunarodnih zdravstvenih ustanova. S obzirom na količinu netočnih informacija iznesenih u javnosti, pozivamo medije da se obrate i Medikolu izravno, kako bi dobili cjelovitu sliku.