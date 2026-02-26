Obavijesti

News

Komentari 2
ODGOVORIO NA OPTUŽBE

Ružić: 'Napadi oko Medikola su pokušaji političke diskreditacije'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ružić: 'Napadi oko Medikola su pokušaji političke diskreditacije'
Rijeka: Svečana inauguracija rektora Sveučilišta u Rijeci Gorana Hausera | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Alen Ružić tvrdi da su prozivke o PET/CT uređajima neutemeljene, a spominje i kritike iz Možemo! te Ivane Kekin

Admiral

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić osvrnuo se u četvrtak na teze iznesene u javnosti oko korištenje PET/CT uređaja privatne tvrtke Medikol u KBC-u Rijeka, rekavši da one nemaju uporišta u činjenicama a plasiraju ih "bezidejne političke opcije". "U javnom se prostoru plasiraju teze koje nemaju uporište u činjenicama, već služe političkom pritisku i mojoj diskreditaciji na početku ministarskog mandata", kazao je Ružić, koji je prije dolaska na tu dužnost bio ravnatelj riječkog KBC-a. Aludirao je time na prozivke stranke Možemo! i predsjednice saborskog Odbora za zdravstvo Ivane Kekin vezano uz ugovore s Medikolom za tu uslugu u KBC-u Rijeka, Split i Sestara milosrdnica u Zagrebu, odnosno da država desetljećima nije osigurala dovoljan broj uređaja u javnim bolnicama.

Ružić je rekao da je kao ravnatelj KBC-a Rijeka zatekao ugovorni odnos s Medikolom iz 2009. godine, ali i da je tijekom svog mandata uveo veću financijsku disciplinu, da je najmoprimca (Medikol) obvezao na ugradnju mjernih brojila i plaćanje prema stvarnoj potrošnji, kao i da su naplaćena dugovanja iz prethodnih godina.

BOŠKA BAN Tko je bivša SDP-ovka koja je bila 77. ruka za Plenkovića
Tko je bivša SDP-ovka koja je bila 77. ruka za Plenkovića

Također je istaknuo da je cijena najma poslovnog prostora povećana s dva na 4,2 eura po kvadratu, uz procjenu sudskog vještaka.

Osvrćući se na šire optužbe o odnosu javnog i privatnog zdravstva u kontekstu dijagnostičkih usluga poput PET/CT pretraga, rekao je da takve usluge čine oko jedan posto ukupnih izdataka HZZO-a te da, prema njegovu iskustvu, nije bilo zabilježenih kašnjenja u dijagnostici zbog nedostatka kapaciteta. Dodao je i kako u Zagrebu i Osijeku postoje PET/CT uređaji u javnom zdravstvu.

„To sve skupa zapravo je usmjereno kako bi se zainteresirala javnost i kako bi neke bezidejne političke opcije koje nemaju pravog sadržaja održale svoju prisutnost u medijskom prostoru ili čak dobile političku podršku“, rekao je Ružić.

SABORSKI PETAK Ružić je novi ministar, dobio je 77 glasova zastupnika. Dabro isključen iz rasprave
Ružić je novi ministar, dobio je 77 glasova zastupnika. Dabro isključen iz rasprave

Dodao je kako takvim opcijama nedostaju „pravi politički sadržaji i ozbiljne teme“, poput međunarodnih odnosa i ekonomskih analiza, zbog čega, tvrdi, posežu za temama koje izazivaju emocije i pažnju javnosti.

„Na ovakvom načinu djelovanja i moje se ime počelo izvlačiti iz konteksta i povezivati s Mediklolom na jedan neistinit način, kako bi se mene kao ministra već na početku mandata diskreditiralo“, istaknuo je.

Naglasio je i kako je u tijeku analiza potreba u sustavu te da nakon nedavnog zanavljanja linearnih akceleratora slijedi i plansko zanavljanje PET/CT uređaja.

TAJNA PODJELA FOTELJA Kako je odabran ministar socijale: Jedan nije htio, drugi je čekao. To je najbolnija fotelja
Kako je odabran ministar socijale: Jedan nije htio, drugi je čekao. To je najbolnija fotelja

Poručio je i da ulaganje u javno zdravstvo „nema alternative“, ali i da privatni sektor treba promatrati kao komplementaran, a ne isključivo negativan faktor.

„Javno zdravstvo naš je temelj i prioritet, ali privatni sektor može biti njegova komplementarna nadopuna“, rekao je, naglasivši kako se sustav mora razvijati postupno, uz očuvanje dostupnosti zdravstvenih usluga.

Osvrćući se na stanje u sustavu, posebno u onkologiji, priznao je da postoje izazovi, ali je kao primjer dobre prakse naveo KBC Rijeka, gdje je, kako kaže, osigurana puna funkcionalnost linearnih akceleratora i uvedene napredne metode liječenja bez lista čekanja za radioterapiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
NOVO ROČIŠTE

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
KOMENTIRA BORIS RAŠETA

Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što

Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026