Nakon sastanka u Parizu: Vlada usvojila žurnu pomoć Ukrajini

Radi se o petnaestom paketu pomoći Ukrajini, a konkretno o donaciji 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10 domaćeg proizvođača, kao i pripadajućeg potrošnog materijala, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 500 tisuća eura, odnosno 625 tisuća eura s PDV-om, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi ukrajinskoj energetskoj kompaniji DTEK, pojašnjeno je na sjednici vlade.

"Ovom odlukom odobrava se upućivanje pomoći Ukrajini koja se temelji na zamolbi ukrajinskog veleposlanstva", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dodajući da se oprema Vulkan 10 "već koristi u stvarnim uvjetima u Ukrajini."

Što se tiče elektromagnetske opreme, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se radi o izrazu konkretne pomoći slijedom zamolbe ukrajinskog veleposlanstva "s obzirom na to da smo svjedoci činjenice da su brojna energetska postrojenja i ključna infrastruktura diljem Ukrajine teško oštećeni ili uništeni", a u velikom dijelu zemlje dolazi do prekida u opskrbi električnom energijom.

Riječ je, pojasnio je, o transformatorima, pumpama i drugoj tehničkoj opremi koja se više ne koristi u RH.

Plenković je u ponedjeljak, na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Parizu sudjelovao na sastanku na najvišoj razini 'koalicije voljnih', zajedno s brojnim europskim i transatlantskim partnerima, predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država te ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Na tom su sastanku zemlje, svaka na svoj način, iskazale spremnost sudjelovati u 'koaliciji voljnih'.

"Svaka od zemalja koja je bila nazočna na svoj je način iskazala spremnost pomoći Ukrajini", kazao je Plenković u uvodu sjednice vlade, naglasivši da su "neke od zemalja spremne slati svoje snage u Ukrajinu u okviru višenacionalnih snaga" koje bi tamo bile nakon prekida vatre u cilju očuvanja mira i sprečavanja nove ruske agresije na ukrajinski teritorij.

"Kao što smo sve ove godine jasno govorili, a ja sam to rekao i na sastanku i kasnije u izjavi za medije, Hrvatska ni u jednom trenutku nije razmatrala slanje svojih vojnika u Ukrajinu ali će i dalje podupirati Ukrajinu, i politički, i ekonomski i energetski i vojno", ponovio je premijer.

Naglasio je i da se Hrvatska zalaže za pravedan i trajan mir koji će poštovati međunarodno pravo, "da Ukrajina 'de iure' ne dođe u položaj predati svoj teritorij Rusiji".