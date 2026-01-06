Plenković iz Pariza: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, ali nastavlja snažnu potporu miru!

U Parizu je održan sastanak tzv. „koalicije voljnih“, na kojem su sudjelovali predstavnici europskih država, Sjedinjenih Američkih Država te predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U središtu razgovora bili su mirovni napori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini, postizanje primirja i uspostavu sveobuhvatnog sustava sigurnosnih jamstava za tu zemlju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je sastanak potvrdio spremnost europskih država na zajedničko djelovanje, pri čemu će svaka zemlja doprinositi na način koji smatra primjerenim.

– Svatko na svoj način. Neke će sudjelovati sa svojim snagama, a neke druge zemlje, poput Hrvatske, neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij. I dalje ćemo nastaviti davati potporu Ukrajini političkim i diplomatskim naporima ili bilateralnim paketima vojne pomoći, rekao je Plenković.

Naglasio je kako je ključni cilj postići pravedan, trajan i održiv mir, dodavši da će u narednom razdoblju uslijediti i pregovori s Rusijom kako bi se iskoristio aktualni politički trenutak.

Na sastanku je usvojena i Pariška deklaracija, politička izjava čelnika okupljenih u Parizu, koja se sastoji od pet točaka. Prema riječima premijera, ona uključuje spremnost na okončanje rata, sudjelovanje SAD-a u nadzoru prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske, uspostavu treće multinacionalne snage te široki sustav sigurnosnih jamstava koji bi Ukrajini omogućio dugoročnu stabilnost.

Razgovaralo se i o tzv. paketu prosperiteta, koji se odnosi na obnovu i gospodarsku stabilizaciju Ukrajine.

– To je ukupna pomoć za gospodarski razvoj i obnovu Ukrajine, kao i funkcioniranje ukrajinskog proračuna. Nakon odluke o zajmu od 90 milijardi eura, napravljen je još jedan važan korak u stabilizaciji stanja, kazao je Plenković za HRT.

Premijer je posebno istaknuo važnost sudjelovanja Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da su američki predstavnici spremni aktivno raditi na postizanju mira, posredovati u pregovorima te kasnije sudjelovati u obnovi ukrajinskog gospodarstva kroz javna i privatna ulaganja.

Najavio je i nastavak intenzivnih diplomatskih aktivnosti, uključujući moguće bilateralne razgovore između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, summit Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu te, po potrebi, izvanredno zasjedanje Europskog vijeća.

– Dinamika aktivnosti je jako velika, a glavni preduvjet za mir ostaje prekid vatre, zaključio je Plenković.

Govoreći o pitanjima koja se tiču navodnih pretenzija Donalda Trumpa prema Grenlandu i Venezueli te operaciji SAD-a u Caracasu, premijer je rekao kako o tim temama na summitu nije bilo govora. Istaknuo je da Danska ima punu podršku saveznika unutar NATO-a te da se situacije Grenlanda i Venezuele ne mogu uspoređivati, naglasivši kako je nužno poštivanje saveznika i međunarodnog prava.