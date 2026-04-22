OPET PRIJETNJE
Na riječkom području dojave o bombama: Evakuirali su škole, ZTC i Tower Centar Rijeka
Čitanje članka: < 1 min
Riječka policija reagirala je na još jednu prijeteću poruku o postavljenim bombama, ovaj put u trgovačkim centrima Tower Center Rijeka i ZTC Rijeka. Prijetnje su stigle u srijedu nešto poslije 10 sati.
- Kriminalističko istraživanje je u tijeku i policija provodi sve potrebne mjere i radnje, primarno protueksplozijske preglede, kako bi se utvrdila vjerodostojnost i ozbiljnost dojava - rekli su nam iz policije.
Dojava i za riječke škole
Oko sedam ujutro stigla je poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u riječkim osnovnim i srednjim školama. Policija je odmah izašla na teren i krenula s provjeravanjem. Do sad je utvrđeno za više škola kako nema opasnosti, a učenici će se vratiti na nastavu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku