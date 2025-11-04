Nakon sramotnog incidenta u Splitu: Program Dana srpske kulture nastavlja se u utorak

Obavijesti

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se ​u utorak unatoč ​incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa. 

Grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući Za dom spremni​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

Organizatori poručuju da će unatoč svemu u utorak u 12 sati u Alliance Francaise Split, ​u Marmontovoj ulici biti otvorena izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića​, a na otvaranju će biti i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba​ među kojima i predsjednik Prosvjete Nikol​a Vukobratović.

