Nakon sramotnog incidenta u Splitu: Program Dana srpske kulture nastavlja se u utorak
Dani srpske kulture u Splitu, koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se u utorak unatoč incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa.
Grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uzvikujući Za dom spremni tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.
Organizatori poručuju da će unatoč svemu u utorak u 12 sati u Alliance Francaise Split, u Marmontovoj ulici biti otvorena izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, a na otvaranju će biti i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba među kojima i predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović.
