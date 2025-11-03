Obavijesti

News

Komentari 3
OGLASIO SE I PREMIJER

Plenković o incidentu u Splitu: Netolerancija prema Srbima nema mjesta u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o incidentu u Splitu: Netolerancija prema Srbima nema mjesta u Hrvatskoj
Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pedesetak maskiranih napadača upalo na Večer folklora, prijetilo izvođačima i uzvikivalo 'Za dom spremni', političari redom osudili sramotan čin

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu pretvorila se u skandal. Umjesto pjesme i plesa, prostorijama Gradskog kotara Blatine–Škrape u ponedjeljak navečer odjekivali su povici “Za dom spremni”, prijetnje i uvrede. Pedesetak maskiranih nasilnika upalo je na kulturnu manifestaciju, zastrašivalo izvođače i publiku te ih istjeralo iz dvorane, ostavljajući za sobom sramotu koja je zgrozila javnost.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković među prvima je reagirao i poručio:

- Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu - rekao je. 

DETALJI SRAMOTE U SPLITU Grupa od 50 huligana prekinula Dane srpske kulture u Splitu! Tjerali su ljude, javila se policija
Grupa od 50 huligana prekinula Dane srpske kulture u Splitu! Tjerali su ljude, javila se policija

Dok se policija još uvijek bavi identifikacijom napadača, zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević nije skrivao ogorčenje. Odmah nakon vijesti o napadu otišao je do prostorija “Prosvjete”, kako bi pružio podršku napadnutima.

- Ono čemu sam svjedočio jest da su se huligani ‘hrabro’ suprotstavili šačici umirovljenika i devet učenika iz Novog Sada koji su se htjeli baviti kulturom. To je domet njihove hrabrosti. Cajkaški koncerti u organizaciji ozbiljnih igrača trebaju ipak malo veća muda - napisao je Ivošević na Facebooku, ne štedeći riječi.

Oštru poruku uputila je i saborska zastupnica Marijana Puljak, istaknuvši kako Split ne smije postati grad straha:

IMAO 2,43 PROMILA ALKOHOLA Pijan divljao Splitom: Hitna mu došla pomoći, on razbio vozilo i pokušao pobjeći policiji
Pijan divljao Splitom: Hitna mu došla pomoći, on razbio vozilo i pokušao pobjeći policiji

- Najstrože osuđujemo sramotan i nasilni ispad grupe zamaskiranih huligana koji su uz fašističke povike prekinuli otvaranje Dana srpske kulture. U društvu u kojem se sve češće normaliziraju mržnja, nasilje i fašističke tendencije, očekujemo od svih institucija da poduzmu mjere kako se ovakav događaj više nikada ne bi ponovio. Split je uvijek bio grad kulture, različitosti i slobode, a ne grad straha i nasilja - napisala je. 

Na kraju se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta, pozvavši na razum i mir.

- Osuđujem incident koji se večeras dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost - rekao je Šuta

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025