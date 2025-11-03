Plenković o incidentu u Splitu: Netolerancija prema Srbima nema mjesta u Hrvatskoj

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu pretvorila se u skandal. Umjesto pjesme i plesa, prostorijama Gradskog kotara Blatine–Škrape u ponedjeljak navečer odjekivali su povici “Za dom spremni”, prijetnje i uvrede. Pedesetak maskiranih nasilnika upalo je na kulturnu manifestaciju, zastrašivalo izvođače i publiku te ih istjeralo iz dvorane, ostavljajući za sobom sramotu koja je zgrozila javnost.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković među prvima je reagirao i poručio:

- Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu - rekao je.

Dok se policija još uvijek bavi identifikacijom napadača, zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević nije skrivao ogorčenje. Odmah nakon vijesti o napadu otišao je do prostorija “Prosvjete”, kako bi pružio podršku napadnutima.

- Ono čemu sam svjedočio jest da su se huligani ‘hrabro’ suprotstavili šačici umirovljenika i devet učenika iz Novog Sada koji su se htjeli baviti kulturom. To je domet njihove hrabrosti. Cajkaški koncerti u organizaciji ozbiljnih igrača trebaju ipak malo veća muda - napisao je Ivošević na Facebooku, ne štedeći riječi.

Oštru poruku uputila je i saborska zastupnica Marijana Puljak, istaknuvši kako Split ne smije postati grad straha:

- Najstrože osuđujemo sramotan i nasilni ispad grupe zamaskiranih huligana koji su uz fašističke povike prekinuli otvaranje Dana srpske kulture. U društvu u kojem se sve češće normaliziraju mržnja, nasilje i fašističke tendencije, očekujemo od svih institucija da poduzmu mjere kako se ovakav događaj više nikada ne bi ponovio. Split je uvijek bio grad kulture, različitosti i slobode, a ne grad straha i nasilja - napisala je.

Na kraju se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta, pozvavši na razum i mir.

- Osuđujem incident koji se večeras dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost - rekao je Šuta