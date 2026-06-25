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UKLANJAJU KOMPLEKS

Nakon srušenog Vjesnika ostalo 470 tona azbesta. Ministarstvo sada ima dva ključna zadatka!

Piše 24sata,
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Nakon srušenog Vjesnika ostalo 470 tona azbesta. Ministarstvo sada ima dva ključna zadatka!
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Zagreb: Bageri razvrstavaju željezo i usitnjuju beton srušenog Vjesnika | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Opasni otpad bit će odvezen na predviđeno odlagalište u Virovitici

Kompleks Vjesnika u Zagrebu bit će potpuno uklonjen, a gradilište uređeno do polovice srpnja, nakon čega će ministarstvo pokrenuti arhitektonski natječaj za buduće uređenje tog prostora, kazao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je da je pri kraju uklanjanje kompleksa Vjesnika, koji je stradao u požaru, te da za uklanjanje preostaje dio prvoga kata, koji je tijekom radova služio kao platforma za mehanizaciju kojom su rušili više etaže objekta.

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Zagreb: Bageri razvrstavaju željezo i usitnjuju beton srušenog Vjesnika Zagreb: Bageri razvrstavaju željezo i usitnjuju beton srušenog Vjesnika Zagreb: Bageri razvrstavaju željezo i usitnjuju beton srušenog Vjesnika
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Tijekom dana bit će uklonjen i taj dio, ali time proces još nije završen jer je potrebno razdvojiti i odvesti sav građevinski materijal te urediti gradilište u skladu s projektom - kazao je Bačić nakon radnog posjeta Novskoj.

Istaknuo je da su pred njegovim ministarstvom dva ključna zadatka: otkup preostalih suvlasničkih udjela na kompleksu Vjesnika te raspisivanje javnog arhitektonskog natječaja za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije.

- Ministarstvo će vrlo brzo otvoriti javni arhitektonski natječaj prema kojem bismo odabrali najpogodnije rješenje za budući objekt ili objekte koji će biti na lokaciji Vjesnika - rekao je Bačić. Dodao je da je cilj odmah nakon završetka radova na uklanjanju i uređenju gradilišta početi postupak gradnje novih sadržaja na toj lokaciji.

Govoreći o zbrinjavanju materijala nastalog rušenjem, Bačić je rekao da je riječ o oko 700.000 tona građevinskog materijala, koji razvrstavaju već na samoj lokaciji. Oko 470 tona materijala koji sadrži azbest izdvojeno je i odvezeno na za to predviđeno odlagalište u Virovitici, a preostali materijal zbrinut će ili ponovno koristiti kao građevinski materijal. Najavio je i da će nakon uklanjanja kontejnera postavljenih uz južni dio Slavonske avenije te nakon završnog čišćenja gradilišta biti otvoren i taj dio prometnice. Prema ugovoru između ministarstva i izvođača radova, završetak uklanjanja kompleksa Vjesnika i uređenje gradilišta predviđeni su do polovice srpnja. 

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