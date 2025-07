Nakon tamnih oblaka stižu nam paklene vrućine! Za vikend još ugodno, a onda idemo na +35°C

Iz DHMZ-a su u četvrtak, dok su se prijeteći tamni oblaci nadvijali nad unutrašnjosti, poslali upozorenje stanovnicima Hrvatske - pripremite se, idućeg tjedna stiže novi toplinski val. Temperature će opet ići do oko 35 Celzija, ali u petak, kao i za vikend, vrijeme bi moglo biti promjenjivo...

- Djelomice, osobito na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz prolazno više oblaka mala vjerojatnost za poneki pljusak ili mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna većinom od 25 do 30 °C, u Dalmaciji i malo viša - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 18. srpnja.

Foto: DHMZ

Za petak je za cijelo obalno područje, kao i za dubrovačku regiju, na snazi žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

Od ponedjeljka iz DHMZ-a najavljuje velike vrućine, posebno u unutrašnjosti...

- Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te vruće, u unutrašnjosti u ponedjeljak i vrlo vruće. Uz prolazno naoblačenje krajem subote i u noći na nedjelju malo kiše ili poneki pljusak moguće je uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u nedjelju na istoku prolazno sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i južni te jugo. Temperatura zraka u porastu - stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

