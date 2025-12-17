Obavijesti

Nakon tenkova i aviona stižu i vojni kamioni: Hrvatska će 420 vozila platiti 212 milijuna eura

Piše Hina,
Foto: FILIP FOJTÃK

Nabava vojnih kamiona financira se zajmom Europske unije putem financijskog instrumenta Security Action for Europe (SAFE)

Hrvatska je u Pragu potpisala nabavu do 420 teških terenskih vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030., u sklopu zajedničke nabave s Češkom i Slovačkom, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane (MORH). 

Prva narudžba u iznosu od gotovo 50 milijuna eura već je podnesena, temeljem koje će se u idućoj godini dostaviti 98 kamiona, 78 vozila TATRA T-815-7 s pogonom 6×6 i njih dvadeset s pogonom 8×8.

Nabava vojnih kamiona financira se zajmom Europske unije putem financijskog instrumenta Security Action for Europe (SAFE).

Anušić: 'Hrvatska nabavlja nove Caesare, modernizira Panzere. Ne možemo si više dozvoliti 91.'

Vlada je 4. prosinca donijela odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. u iznosu od 212.286.643,22 eura, a Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao je pozitivno mišljenje na nabavu. 

“Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote”, kaže ministarstvo.

Dodatak Okvirnom sporazumu sa češkom tvrtkom Tatra Defence Systems potpisao je ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke, stoji u priopćenju. 

