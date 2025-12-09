Anušić: 'Hrvatska nabavlja nove Caesare, modernizira Panzere. Ne možemo si više dozvoliti 91.'

Hrvatska je u Francuskoj potpisala ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar te pismo namjere za povećanje sposobnosti borbenih aviona Rafale, a već sutra u Njemačkoj slijedi potpisivanje ugovora za isporuku tenkova Leopard 2A8. O jačanju Hrvatske vojske za RTL Danas govorio je ministar obrane Ivan Anušić.

Ministar je naglasio da obje haubice, i Panzer i Caesar, ostaju u sustavu Oružanih snaga. - Nadograđujemo našu artiljeriju, naše haubice kalibra 155 milimetara. Ključno je da obje koriste isto streljivo - rekao je.

Prema njegovim riječima, iako postoje određene razlike između Panzera i Caesara, oba sustava odgovaraju potrebama HV-a. - Specifičnosti jednih i drugih kompatibilne su s našim planovima i ostat će u upotrebi, kao što će i dio druge opreme možda imati preklapanja u učinkovitosti, iako dolazi od različitih proizvođača - dodao je.

Na pitanje zašto se smatra da je Caesar napredniji sustav, ministar kaže da je riječ o najnovijoj verziji. - Ove Caesar haubice koje sada nabavljamo modernizirane su, najnoviji model je upravo završen i tek ide francuskim snagama. Takve ćemo i mi dobiti. Panzeri su nabavljeni prije desetak godina, pa je jasno da je Caesar suvremeniji - objasnio je.

O Panzerima

Govoreći o Panzerima, Anušić je kazao da im uskoro istječu resursi te da je modernizacija nužna. - Svakom oružju nakon deset godina treba određena nadogradnja, servis i priprema. Oni ostaju u našoj službi i sve što treba napraviti, od dogradnje do modernizacije, bit će odrađeno. Koristit će se zajedno s Caesarima kao haubice 155 milimetara - istaknuo je.

Na pitanje razmatra li se nabava dodatnih Panzera kako bi se izjednačio broj s Caesarima, ministar je kratko odgovorio: 'Ne, ne, ne…'

Što sa SAFE programom i troškovima?

Novi sustavi financiraju se iz SAFE programa Europske unije, ali riječ je o kreditu. Mnogi su se pitali može li Hrvatska to podnijeti. -Oružane snage se od 2000. praktički nisu modernizirale, izuzev Rafalea. Kad dugo ne ulažete, onda morate nadoknaditi sve – od mornarice do kopnene vojske i zrakoplovstva - kaže Anušić.

Naglasio je da je riječ o povoljnom mehanizmu. - Hrvatska se zadužila kao i sve države EU, i to jednim od manjih iznosa. Još nije poznat točan model otplate, ali predviđene su odgode od 20 do 30 godina s minimalnom fiksnom kamatom. Postoje čak i prijedlozi da SAFE postane instrument bespovratnih sredstava. Kredit ne ide u državni deficit i izuzetno je povoljan - objasnio je.

Protuzračna obrana i dronovi - sve ide paralelno

Uz haubice i tenkove, Hrvatska priprema i ulaganja u protuzračnu obranu. - Srednji domet nam sada treba i sve studije su gotove, sustavi će se nabavljati uskoro - rekao je ministar.

Istodobno se radi i na modernim tehnologijama. - Proizvodimo FPV dronove i besposadne sustave u domaćim tvrtkama. A 18. prosinca potpisujemo s Končarom ugovor o proizvodnji i isporuci protudronske zaštite za ključnu infrastrukturu, ukupno četiri sustava - otkrio je.

Naglasio je da nekonvencionalno oružje ne može zamijeniti klasične sustave. - Ne možete imati snažnu vojsku bez konvencionalnog oružja. Nadogradnja modernim tehnologijama je nužna, ali temelj ostaje isti - zaključio je.

Može li se Hrvatska obraniti ako izbije rat?

Anušić je poručio da Hrvatska ima sposobnost obrane. - Naravno da se može obraniti, ali rat neće izbiti, nadamo se. No pripremamo se kako bismo bili spremni na sve. Ne možemo si ponovno dozvoliti situaciju iz '91., kad smo bili izloženi agresiji gotovo potpuno nenaoružani - rekao je ministar.

Dodao je da je cilj odvraćanje. - Kada budemo onakvi kakvi moramo biti, spremni i otporni, nadam se da nikome neće pasti na pamet posegnuti za hrvatskim teritorijem - poručio je.