Obavijesti

News

Komentari 0
DRŽAVNA TAJNICA:

Nakon uvođenja eura snižen broj mjenjačnica s 1300 na 200

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Nakon uvođenja eura snižen broj mjenjačnica s 1300 na 200
Na jednoj od mjenja?nica u gradu Šibeniku te?aj Eura je 7,1 kuna za 1 euro. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Rogić Lugarić kazala je i da je taj broj mjenjačnica potrebno regulirati, imajući u vidu sigurnost građana i osoba koje ih koriste

Od ulaska Hrvatske u eurozonu broj ovlaštenih mjenjačnica smanjen je s 1300 na njih 200, rekla je u srijedu u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić tijekom rasprave o prijedlogu novog Zakona o deviznom poslovanju. "Ta je djelatnost značajno smanjena. Sa 1300 je smanjeno na njih 200. Govorimo o jednom velikom smanjenju u ovom području", rekla je Rogić Lugarić.  Time je odgovorila SDP-ovom Borisu Lalovcu kojeg je zanimalo koliko je smanjen broj mjenjačnica nakon ulaska Hrvatske u eurozonu. Rogić Lugarić kazala je i da je taj broj mjenjačnica potrebno regulirati, imajući u vidu sigurnost građana i osoba koje ih koriste.

Također, na upit HDZ-ovog Darka Sobote, državna tajnica pojasnila je kako je carina ovlaštena provjeravati u krajnjoj destinaciji iznos gotovine koja se prenosi, s pratnjom ili bez pratnje. Prag i dalje po osobi iznosi 10.000 eura i više i odnosi se na sve prijenose, bilo to pogranično područje ili ne.

Predstavljajući novi zakon Rogić Lugarić je rekla kako se on donosi jer je postojeći star 22 godine, donesen je  2003. godine i mijenjan deset puta. 

UTJECAJ EURA S uvođenjem eura nestat će i mjenjačnice: 'Ugroženo je 3000 poslovnica s 10 tisuća radnika'
S uvođenjem eura nestat će i mjenjačnice: 'Ugroženo je 3000 poslovnica s 10 tisuća radnika'

Uz to, u međuvremenu je došlo do liberalizacije kapitalnih tijekova sa inozemstvom u vezi s pristupanjem Hrvatske EU, uvođenje eura kao službene valute te prijenosa nadležnosti u vođenju monetarne i devizne politike sa HNB-a na Europsku središnju banku.

Tako, poručila je, prijedlogom zakona i dalje ostaje slobodno poslovanje između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja, ali uz ograničenja propisana propisima o sprečavanju pranja novca i fiskalizacije u prometu gotovinom.

U cijelosti se uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača   Po prvi put se u cijelosti uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača, te se uvodi mogućnost da mjenjačke poslove obavljaju podružnice inozemnih ovlaštenih mjenjača. Tako se više se ne propisuje obveza sklapanja ugovora o obavljanju mjenjačkog poslovanja s nekom od poslovnih banaka niti se banke obvezuju na otkup stranih sredstava plaćanja od mjenjača.

Uz to, mjenjačima se osim gotovine omogućava prodaja deviznih sredstava i putem platnih kartica.

KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK Mjenjačnice na mukama radi eura, turisti veselo trljaju ruke
Mjenjačnice na mukama radi eura, turisti veselo trljaju ruke

Rogić Lugarić rekla je i da se predloženim zakonom osigurava provedba Uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz EU.

Novina je propisivanje obveze prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, i to na zahtjev Carinske uprave. 

Prijedlog novog zakona podržala  i oporba

Prijedlog novog zakona uz vladajuće podržala je i oporba, a Boris Lalovac (Klub SDP-a) rekao je da je EU 'sada i hrvatsko tržište te su brojne pogodnosti za našu zemlju učinjene uvođenjem eura'. Poručio je i da inflacija nema veze s uvođenjem eura umjesto kune.

Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) je pozdravivši pozitivan korak prema liberaliziranom, suvremenom i digitalnom deviznom poslovanju upozorila i da liberalizacija bez nadzora može biti "dvostruki mač" jer otvaranje tržišta kapitala donosi prilike ali i rizike. Posebice, dodala je,  ako nemamo jasan sustav praćenja i pravovremene reakcije u slučaju naglog odljeva kapitala te špekulativnih preuzimanja domaćih poduzeća i sl. 

I Ivica Ledenko (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je da se ukidanjem obaveznog ugovornog odnosa ovlaštenih mjenjača i banaka gubi institucionalni nadzor,  što može otvoriti prostor za neregulirane financijske tokove i povećati rizik od sive ekonomije i pranja novca.  

No, HDZ-ov Josip Ostrogović istaknuo je da se zakonom predlaže strogo poštivanje propisa iz područja sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma te fiskalizacije u prometu gotovinom.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
NAŠLI POSMRTNE OSTATKE

Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...

Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025