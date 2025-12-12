Obavijesti

MODERNIZIRANA PRUGA

Nakon više od 10 godina vraća se putnički vlak: Koprivnica i Novo Drnje ponovno povezani

Stupanjem novog voznog reda ponovno se uvodi putnički prijevoz na dionici Koprivnica - Novo Drnje, otvaraju se novi kolodvor i stajalište, a stanovnicima Podravine stiže bolja veza sa Zagrebom

Stupanjem na snagu novoga voznog reda, u noći s 13. na 14. prosinca ponovno će, nakon više od desetljeća, biti uspostavljen putnički prijevoz na dionici Koprivnica – Novo Drnje, izvijestili su u petak iz HŽ Infrastrukture.

 Nakon što je za promet otvoren novoizgrađeni kolodvor Novo Drnje, s uvođenjem novoga voznog reda putnički vlakovi počinju prometovati na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo – Koprivnica – Novo Drnje te obratno. Time se osigurava nova razina prometne povezanosti grada Koprivnice i okolice s glavnim gradom te stvara osnova za planirani razvoj prigradskoga putničkog prijevoza, naveli su iz HŽ Infrastrukture.

 Kolodvor Novo Drnje, ističu, projektiran je i izgrađen kao u cijelosti interoperabilan, sa šest elektrificiranih prijemno-otpremnih kolosijeka, potrebnim stabilnim kapacitetima te bočnim peronom duljine 160 metara. Opremljen je najsuvremenijim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajem, koji je u probni rad pušten krajem rujna 2024.

ZABAVNA UMJETNOST Šibenik: Na Adventuri otvorena atraktivna instalacija na temu 'Mate Relja - Vlak u snijegu'
Šibenik: Na Adventuri otvorena atraktivna instalacija na temu 'Mate Relja - Vlak u snijegu'

 Uz kolodvor Novo Drnje, s novim voznim redom za promet se otvara i novoizgrađeno stajalište Peteranec, smješteno između Koprivnice i Novog Drnja, u kojemu će se također zaustavljati putnički vlakovi. U Voznome redu 2025./2026. na toj relaciji predviđena su tri para vlakova, čime se uspostavlja početna faza planiranoga prigradskog prijevoza Koprivnice te unapređuje dostupnost željezničkog prijevoza stanovnicima šireg područja.

 "Uspostava putničkog prijevoza u novim i moderniziranim službenim mjestima važan je iskorak u provedbi projekta modernizacije pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, dugoj 42,6 kilometara. Riječ je o jednome od najvećih infrastrukturnih projekata na željezničkoj mreži Republike Hrvatske, vrijednome 350 milijuna eura sufinanciranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF)", ističu iz HŽ infrastrukture, dodavši i da će po realizaciji projekta putnički vlakovi moći će prometovati brzinom do 160 km/h. Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026.

