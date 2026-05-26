Obavijesti

News

Komentari 1
SPREMNI POSREDOVATI

Nakon žestokog ruskog napada na Kijev oglasio se SAD: ‘Ovaj strašan rat mora završiti...’

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon žestokog ruskog napada na Kijev oglasio se SAD: ‘Ovaj strašan rat mora završiti...’
Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS

Sjedinjene Države i dalje su spremne posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine, rekao je u utorak državni tajnik Marco Rubio nakon masovne ruske ofenzive na Kijev

"Sjedinjene Države spremne su i voljne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će se prilika ukazati u nekom trenutku", rekao je novinarima tijekom službenog posjeta Indiji, nakon telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

U subotu navečer, u masovnom zračnom napadu usmjerenom na Kijev i okolnu regiju ubijene su najmanje četiri osobe, nekoliko dana nakon smrtonosnog ukrajinskog napada na srednju školu u regiji koju okupira Rusija.

NAJAVILI NOVE NAPADE Rusi poslali žestoko upozorenje Kijevu: 'Odmah napustite grad'
Rusi poslali žestoko upozorenje Kijevu: 'Odmah napustite grad'

"Svaki put kad vidite ove velike napade s obje strane, to je podsjetnik zašto je ovo strašan rat... i on mora završiti", rekao je Rubio.

Rusija je u ponedjeljak pozvala strane državljane koji žive u glavnom gradu Ukrajine, uključujući diplomatsko osoblje, da napuste Kijev prije daljnjih ruskih vojnih bombardiranja usmjerenih na "centre donošenja odluka" i "poduzeća vojno-industrijskog kompleksa".

Marco Rubio je novinarima rekao da je Moskva upozorila "sva veleposlanstva", a ne samo američko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi
PRIZNAO KRIVNJU

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Tomislav Tomašević je čitavo vrijeme vjerovao u Kostanjevićevu nevinost i poručivao da ga zanima koje to dokaze ima Uskok da je primio mito. Sada je Kostanjević sve priznao, a Grad je zasad izgubio veliki dio novca
Amerika opet napala Iran! Ima mrtvih. Iran prijeti odmazdom
IZ MINUTE U MINUTU

Amerika opet napala Iran! Ima mrtvih. Iran prijeti odmazdom

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026