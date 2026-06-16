Namamili muškarca (32) pa ga pretukli: Digli optužnicu protiv sedmero mladih kod Rijeke!

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika koje tereti za kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Prema navodima tužiteljstva, riječ je o četvorici maloljetnika rođenih 2008. i 2009. godine te trojici mlađih punoljetnika rođenih 2005. i 2006. godine. Optužnicom im se stavlja na teret da su 21. srpnja 2025. godine, u večernjim satima na području Primorsko-goranske županije, namamili 32-godišnjaka na mjesto događaja putem društvene mreže.

Tužiteljstvo tvrdi da su ga potom, s namjerom da ga teško tjelesno ozlijede i iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju, skupno fizički napali. U napadu je 32-godišnjak zadobio višestruke ozljede teške naravi.

Nakon provedene istrage Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu pred Općinskim sudom u Rijeci.

U optužnici je predloženo da se četvorici maloljetnika produlje mjere opreza zabrane približavanja žrtvi, zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom te zabrane uhođenja ili uznemiravanja. Predloženo je i produljenje privremene mjere stavljanja pod nadzor nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite.

Za trojicu mlađih punoljetnika tužiteljstvo je također predložilo produljenje mjera opreza zabrane približavanja žrtvi, zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom te zabrane uhođenja ili uznemiravanja.