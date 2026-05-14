Komentari 11
Traže istražni zatvor za djevojku koja je pretukla Filipinca. Ranije je mahala nožem zbog dečka?!

Piše 24sata,
Foto: Čitatelj 24sata

Tužiteljstvo traži da joj se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela

Za 21-godišnju djevojku koja je u centru Zagreba brutalno tukla turista s Filipina predložen je istražni zatvor. Tužiteljstvo traži da joj se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Jer kako je utvrđeno, filipinskog turista je napala i pretukla dok joj je trajala mjera opreza koja joj je izrečena nakon što je u jednom ranijem nasilnom incidentu napala djevojku koju je zatekla sa svojim dečko, javlja Večernji list. Tad je navodno i mahala nožem, ali nije bila pritvorena.

Podsjećamo, djevojka je u subotu 2. svibnja pretukla filipinskog turista. Zaradila je kaznenu prijavu.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina (stranca na turističkom boravku u RH) - objavila je u sriejdu policija.

Kako dalje navode, u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve, 21-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu.

- Operativnim radom policijskih službenika 12. svibnja u večernjim satima uhićena je osumnjičena 21-godišnjakinja koja se dovodi u svezu s navedenim sukobom. Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku - poručili su u srijedu iz policije.

Napadnuti Filipinac za Dnevnik.hr. je ispričao da se sve dogodilo 2. svibnja oko tri sata ujutro kada se s izlaska vraćao pješice u smještaj

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

"Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", naglasio je. Policija je došla u njegov smještaj i ispitala ga o incidentu. Nije mogao identificirati napadače, nego je samo ispričao što se dogodilo.

"Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio", rekao je.

Posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju. "Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem", naveo je.

"Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene", izjavio je, dodavši da se nada poštenoj istrazi.
 

