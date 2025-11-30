Obavijesti

Namibija: Političar Adolf Hitler Uunona promijenio je ime

Namibijski političar do sada poznat kao Adolf Hitler Uunona promijenio je ime, izbacivši Hitler iz svojih službenih dokumenata, objavili su mjesni mediji

"Moje ime nije Adolf Hitler, ja sam Adolf Uunona. Vidio sam da su me prije ljudi zvali Adolf Hitler i pokušavali povezati s nekime koga niti ne poznajem", rekao je ovaj tjedan za list The Namibian.

Uunona, mjesni političar u Ompundji u regiji Oshani na sjeveru zemlje, već je privukao međunarodnu pozornost zbog svojeg imena.

Rekao je da se jasno distancirao od nacističke ideologije i da mu je otac izabrao ime, a da nije shvaćao njegovo povijesno značenje..

Namibia je bila njemačka kolonija nekoliko desetljeća na prijelazu na 20. stoljeće, prije nego je Adolf Hitler došao na vlast u Berlinu.

Uunona se u srijedu ponovno kandidirao na izborima u Oshani i zadržao mjesto u svojoj maloj sjevernoj izbornoj jedinici, unatoč kontroverznom imenu.

Mjesto  ima od 2004. godine. Na prethodnim izborima pobijedio je sa značajnom većinom.

Uunona, član vladajuće stranke SWAPO, poznat je po svojem radu na poslovima vezanim uz lokalnu zajednicu, svojoj pristupačnosti i inicijativama za razvoj infrastrukture.

Birači u regiji rekli su da njegovo ime nije važno i da ga ocjenjuju po njegovim rezultatima.

