Namibijski političar Adolf Hitler nadomak je izborne pobjede

Zamislite da se zovete Adolf Hitler. Većina teško može zamisliti da roditelji svom djetetu daju ime najzloglasnijeg nacista u povijesti, čovjeka odgovornog za holokaust i teror koji i danas izaziva osudu diljem planeta.

No u Namibiji to ime ne izaziva iste reakcije. Upravo ondje političar Adolf Hitler Uunona, član vladajuće stranke Swapo, na korak je do nove izborne pobjede, prenosi The Indian Express. Prema lokalnim izvještajima, očekuje se da će sa znatnom većinom osvojiti mandat u izbornoj jedinici Ompundja.

Uunona se prvi put našao u središtu međunarodne pozornosti 2020. godine, kada se također kandidirao na lokalnim izborima. Pet godina kasnije ponovno puni naslovnice iz istog razloga, unatoč imenu koje nosi.

Njegovo ime nije slučajnost. Namibija je do 1915. bila njemačka kolonija poznata kao Njemačka Jugozapadna Afrika. Upravo na tom području Nijemci su između 1904. i 1908. počinili masovna ubojstva pripadnika naroda Herero i Namaqua, što se ponekad naziva i 'Kajzerov holokaust'. Procjenjuje se da je stradalo između 60.000 i 100.000 ljudi.

Zbog takve povijesne povezanosti u Namibiji i danas nisu rijetka njemačka imena. Uunona je još 2020. u intervjuu za njemačke medije ispričao da mu je otac dao ime, ali vjerojatno nije shvaćao tko je Adolf Hitler i što predstavlja.

- Kao dijete mislio sam da je to sasvim obično ime. Tek kao tinejdžer sam shvatio da je taj čovjek želio osvojiti cijeli svijet - rekao je tada Uunona.

Danas tvrdi da je za promjenu imena prekasno, jer se ono nalazi na svim njegovim službenim dokumentima. Unatoč tome, politički put mu ne smeta - birači ga redovito nagrađuju podrškom, a on se i dalje predstavlja jednostavnijim imenom Adolf Uunona.