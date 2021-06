Inače živim u Gorskom kotaru i najmanje sam 10-ak puta imao bliske susrete s medvjedima dok sam pješačio ili biciklirao i nikad nije bilo problema, medvjedi bi se uglavnom udaljili kada bi me vidjeli i nikad nije bilo neugodnih situacija. No ovo što se jutros dogodilo je nečuveno, pamtit ću ovaj susret cijeli život - kaže još šokirani Igor Perković, na čiji automobil je danas oko 6.30 sati nasrnuo ogroman medvjed.

Naime, dok se vozio na posao starom cestom DC-3 Rijeka - Zagreb, u blizini skretanja prema Fužinama (predio Kraljev Jarak), na udaljenosti od oko 25 metara uočio je medvjeda kako prelazi cestu.

- Zaustavio sam auto na sigurnoj udaljenosti, s namjerom da pričekam da se medvjed udalji u šumu, kamo je i krenuo. Nisam paničario jer ni u snu nisam očekivao ono što je uslijedilo. No umjesto u šumu, on se odjednom okrenuo i svom brzinom jurnuo prema meni. Sve se odvijalo u sekundama i radili su refleksi. Sad već u panici, potrubio sam u nadi da će ga zvuk prestrašiti, no ništa. Kao pomahnitao skočio mi je na haubu i počeo zubima i šapama trgati dijelove Škode. Refleksno sam mjenjač prebacio u rikverc i naglo dao gas te ga tako uspio baciti s haube. Pao je na cestu, a ja se dao u "bijeg", no kad je ponovo stao na noge trčao je za mnom još jedno 30 metara. Nemojte me ni pitati kako sam se osjećao, to je bio nemili adrenalin i strah. Mislim, to vam je bila mrcina od oko 200 kg - još u nevjerici prepričava Igor, koji se cijeli dan pokušava smiriti.

No, Perković je bio tek jedan od ukupno pet vozača čije automobile i jedan kamion je jutros uništio medvjed, koji je na navedenom području razjaren haračio od 6 do 13 sati.

O svemu je obaviještena policija, koja je kontaktirala Lovačko društvo u Delnicama, a oni Ministarstvo koje je hitno naložilo interventan odstrel.

- Izašli smo na teren s namjerom da medu uspavamo, no to nažalost nije bilo moguće. Kolega veterinar je imao injekcijsku pušku, no nije stigao reagirati jer se radilo o agresivnom medvjedu koji je krenuo i na nas. Uočili smo ga oko 13 sati kada je izletio iz šikare i krenuo prema nama. Prvo smo pucali u zrak ne bi li ga prestrašili, no on nije reagirao i pohitao je do nas na udaljenosti od oko tri metra. Sve se odvijalo velikom brzinom, nije bilo vremena reagirati injekcijom i morali smo ga odstrijeliti. Zašto je napadao ne znamo, to će pokazati analiza, ali mogu vam reći da se ovako nešto nikad, ali baš nikad nije dogodilo u našem kraju. Jednom, prije 20-ak godina, imali smo slučaj da je medvjed teturao po cesti, ali nije napadao - kaže lovnik Slavko Starčević.

Njegove riječi potvrđuje Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, koji kaže da do sad nije zabilježen slučaj u kojem je medvjed na cesti ciljano išao za autom.

- Nečuveno i opasno, ovako nešto ne pamte ni stari lovci iz Gorkog kotara. Naime, vrlo je neuobičajeno da medvjedi napadaju osim ako ne brane mlade, a i tada je to rijetko jer se uglavnom udalje kada ugledaju čovjeka. Ovdje možemo samo pretpostavljati uzrok ovako čudnog ponašanja, a on bi mogao biti taj da je medo možda bio ranjen, ozlijeđen ili ga je udario auto pa je bio u šoku zbog kojeg je napadao. No, moguće je i da je imao bjesnoću kao i medvjed koji je prije 20-tak godina nađen da tetura po cesti. U svakom slučaju uzeti su uzorci koji su poslani na analizu. Rezultate očekujemo u petak, kada će nam biti jasnije što je bilo po srijedi - zaključuje Reljić.