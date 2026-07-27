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uvodi elektronički nadzor

Napad u Berlinu potaknuo reforme: Njemačka uvodi stroži nadzor nad opasnim osobama

Piše HINA,
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Napad u Berlinu potaknuo reforme: Njemačka uvodi stroži nadzor nad opasnim osobama
Foto: Christoph Reichwein/DPA
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Njemački ministar unutarnjih poslova najavio je u ponedjeljak sigurnosnu reformu nakon što je u napadu vozilom u blizini berlinske parade ponosa jedna osoba poginula, što je izazvalo bijes javnosti jer osumnjičeni nije bio u zatvoru

Osumnjičenik, koga je policija u nedjelju ustrijelila, identificiran je kao 21-godišnji njemački državljanin Abdul Ballout. On je u svibnju bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no za vrijeme napada u subotu bio je na slobodi, rekli su tužitelji. U zatvoru nije bio jer mu se, unatoč godinama, za to kazneno djelo sudilo prema maloljetničkom zakonu i pušten je na služenje uvjetne kazne zatvora tijekom šest mjeseci pod nadzorom službenika za uvjetni otpust.

Primjena maloljetničkog kaznenog zakona na odrasle osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju "neprihvatljiva je", rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt za list Bild.

Dobrindt se obvezao to promijeniti i uvesti mjere koje će vlastima omogućiti da se osobama koje se smatraju opasnima stave narukvice za elektronski nadzor. Nove ovlasti za preventivno pritvaranje također bi "uklonile opasne pojedince s ulica", dodao je.

Kancelar Friedrich Merz, čija koalicijska vlada prolazi kroz tešku rekonstrukciju kabineta, pod pritiskom je da nešto poduzme u vezi sigurnosti.

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Rekao je kako je Dobrindtu naložio da ispita treba li središnja vlada preuzeti od saveznih država nadležnost za nadzorom osuđenih kriminalaca.

"Moramo učiniti sve u našoj moći kako bismo što više ograničili slobodu kretanja takvih potencijalnih počinitelja", rekao je Merz u Berlinu.

Predložio je da se oduzme državljanstvo osobama s dvojnim državljanstvom koje se smatraju prijetnjom za sigurnost, iako je rekao da se to ne bi odnosilo na one koji posjeduju samo njemačko državljanstvo, što je bio slučaj s Balloutom.

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Sigurnosne službe također bi trebale imati veće ovlasti za praćenje pojedinaca, rekao je.

"Ono što jednostavno ne mogu razumjeti jest sljedeće: imam mogućnost locirati svoj mobitel bilo gdje u svijetu, a mogu ga koristiti i da saznam gdje se primjerice nalazi moj iPad“, rekao je.

"A svejedno nam govore da njemačke sigurnosne agencije ili nisu u stanju ili da je tehnički nemoguće utvrditi gdje se u bilo kojem trenutku nalaze osobe klasificirane kao prijetnja“, frustrirano je dodao kancelar.

Njemačka obavještajna služba u svom je godišnjem izvješću za 2025. navela da se zemlja suočava s rastućom prijetnjom islamizma i da je 28.645 osoba identificirano kao islamisti, a 9110 njih smatra se potencijalno nasilnima.

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