Ovo je nasilnik koji je pretukao starca, krio lice kod privođenja

Na Općinskom sudu ispituju maloljetnika. Nakon toga će ispitati drugu dvojicu osumnjičenika koji će tu biti privedeni. Potom ćemo odlučiti hoćemo li predlagati istražni zatvor, mjeru ili ih pustiti na slobodu, rekao je Mladen Pavasović zamjenik općinske državne odvjetnice u Puli, o slučaju trojice mladića koji su pretukli umirovljenika.

Maloljetnika su ispitivali posebno, a dvojicu osumnjičenih da su tukli umirovljenika privest će na ispitivanje jednog po jednog. Prvi od dvojice osumnjičenih prilikom odlaska na ispitivanje pokušao je rukama sakriti lice.

POGLEDAJTE VIDEO: Sad skriva lice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjećamo, trojica mladića u nedjelju u jutarnjim satima u Puli napali su umirovljenika koji je čuvao terasu kafića. Prema riječima vlasnika kafića, zasmetale su im hrvatske i istarske zastavice koje su ostale tamo od prošlogodišnjeg nogometnog prvenstva. On im je rekao da se udalje, no oni su se ubrzo vratili maskirani i naoružani palicama. Na njega su bacali stolce i cipelarili ga na cesti. MORH je potvrdio kako je jedan od osumnjičenih pripadnih Oružanih snaga Republike Hrvatske.

- Slomljena su mi tri rebra, slomljena mi je ruka, dobio sam udarac u glavu te imam čvorugu na glavi, a pri bijegu sam pao i udario se u nogu. Teže hodam. Nisam mogao spavati od šoka. Ostat ću u bolnici koliko treba. Sve je počelo oko 6.15 ujturo u nedjelju. Jedan od njih mi je prišao i pitao kad će se otvoriti kafić i počeli su ljuljati hrvatsku i istarsku zastavu. Rekao sam im da zastave puste na miru i da se kafić otvara u 8.30 sati. Nakon toga su otišli i nakon sat vremena su se ponovno vratili. Maskirali su se i jedan me počeo lupat po glavi. Pao sam, a kad sam se digao bacili su stolicu na mene, vidi se sve na snimci - ispričao je pretučeni umirovljenik Evelin (69).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pobjegao sam s terase prema pošti u nadi da će me vidjeti stražar pošte koji ima pištolj. Mislio sam da će me makar on zaštititi ako ništa drugo jer nikoga na cesti u to doba nije bilo. Pa nedjelja je, ljudi spavaju i to je problem. Strah me je, i za sad ne idem nigdje. Ne znam hoću li se vratiti na radno mjesto, ovisi kako se budem osjećao. Rado sam honorarno prije toga i kao vozač a sad zbog slomljene ruke neću moći najmanje mjesec dana - rekao je teško ozlijeđeni muškarac.

Umirovljenika posjetio zapovjednik Tigrova

Došli smo posjetiti gospodina Valea. Izražavamo naše najdublje žaljenje. Stojimo na raspolaganju ako trebate bilo kakvu pomoć. Hrvatska vojska najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje. To će biti stegovno kažnjeno. Trenutačno su izvidi u tijeku, i kad istraga bude gotova, dat ćemo detaljne podatke. Sve ovo može rezultirati izbacivanjem iz Hrvatske vojske, rekao je zapovjednik mehanizirane bojne Tigrovi, Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, bojnik Krešimir Kršinić.

On je u ponedjeljak u pulskoj bolnici posjetio ozlijeđenog umirovljenika s kojim je tijekom dana telefonski razgovarao i ministar Krstičević.

POGLEDAJTE VIDEO: