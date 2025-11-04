Napadač izbo 11 ljudi u vlaku za London: Nožem je nasrnuo i na dječaka (14) u Peterboroughu?!

U Velikoj Britaniji traje opsežna istraga nakon stravičnog masovnog napada nožem koji se u subotu navečer dogodio u putničkom vlaku na putu za London, a u kojem je ozlijeđeno 11 ljudi. Policija je u ponedjeljak podigla optužnicu protiv 32-godišnjeg Anthonyja Williamsa, tereteći ga za čak 11 pokušaja ubojstva. Istraga se sada širi i na niz prethodnih incidenata, uključujući napad nožem na 14-godišnjeg dječaka, kako bi se utvrdilo je li isti napadač odgovoran za krvavi niz koji je potresao zemlju.

Krvavi pohod na liniji za King's Cross

Napad se dogodio u subotu navečer u vlaku tvrtke London North Eastern Railway (LNER) koji je u 18:25 sati krenuo iz Doncastera prema londonskoj postaji King's Cross. Nedugo nakon što je vlak prošao postaju Peterborough u Cambridgeshireu, oko 19:40 sati, napadač je počeo nasumično ubadati putnike.

Svjedoci su za BBC opisali scene potpunog kaosa i panike. Putnici su vrišteći bježali kroz vagone, a mnogi su bili prekriveni krvlju.

- Čuli smo viku 'bježite, čovjek ubada sve redom' - ispričao je jedan od putnika, Olly Foster, dodajući kako su ljudi koristili vlastite jakne kako bi pokušali zaustaviti krvarenje teško ozlijeđenima. Neki su se putnici, u pokušaju da se spase, zabarikadirali u vagon-restoranu i toaletima.

Foto: screenshot/X

Zahvaljujući prisebnosti strojovođe Andrewa Johnsona, bivšeg časnika Kraljevske mornarice, vlak je preusmjeren na sporiji kolosijek i izvanredno zaustavljen na postaji Huntingdon. To je omogućilo brzu intervenciju naoružane policije, koja je stigla na mjesto događaja i uhitila osumnjičenika unutar osam minuta od prvog poziva.

Herojska reakcija osoblja i stanje žrtava

Ukupno je 11 osoba prevezeno u bolnicu Addenbrooke's u Cambridgeu. Među najteže ozlijeđenima je član osoblja vlaka koji je, prema navodima policije, "bez oklijevanja pokušao zaustaviti napadača".

- Pregledom snimki nadzornih kamera jasno je da je njegova akcija bila istinski herojska i bez sumnje je spasila mnoge živote - stoji u priopćenju Britanske prometne policije (BTP). Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood izjavila je kako je taj čovjek "trčao prema opasnosti" te da će "zauvijek biti heroj".

Među ozlijeđenima je i Jonathan Gjoshe, nogometaš kluba Scunthorpe United, koji se nalazi u bolnici s ozljedama koje nisu opasne po život. Do ponedjeljka je pet osoba otpušteno iz bolnice.

Tko je Anthony Williams i za što ga se tereti?

Osumnjičeni Anthony Williams (32), bez stalnog prebivališta, pojavio se u ponedjeljak na sudu u Peterboroughu. Optužen je za 10 pokušaja ubojstva u vlaku, posjedovanje noža te za nanošenje teških tjelesnih ozljeda policajcu u pritvoru, kojem je navodno slomio nos. Međutim, optužnica uključuje i 11. pokušaj ubojstva, povezan s odvojenim incidentom koji se dogodio istog dana u ranim jutarnjim satima na stanici Pontoon Dock DLR u Londonu, gdje je jedna osoba napadnuta nožem i zadobila ozljede lica.

Williams je ostao u pritvoru, a sljedeće ročište zakazano je za 1. prosinca na Krunskom sudu u Cambridgeu. Policija je isključila terorizam kao motiv napada. Fokus istrage sada je na mogućoj povezanosti Williamsa s još tri incidenta koja su se dogodila u Peterboroughu dan prije i na sam dan napada u vlaku.

U petak navečer, oko 19:10 sati, 14-godišnji dječak izboden je nožem u centru Peterborougha. Zadobio je lakše ozljede i otpušten je iz bolnice. Istog dana, muškarac s nožem viđen je ispred jedne brijačnice, no incident je prijavljen tek dva sata kasnije. U subotu ujutro, policija je ponovno pozvana u istu brijačnicu zbog muškarca s nožem. Policajci su stigli za 18 minuta, ali osumnjičenik nije pronađen.

Policija Cambridgeshirea priopćila je kako je sama sebe prijavila neovisnom nadzornom tijelu radi provjere vlastitog postupanja u ovim prethodnim slučajevima. Nakon napada, britanske vlasti pojačale su vidljive policijske patrole na ključnim prometnim čvorištima diljem zemlje kako bi umirile javnost. Premijer Sir Keir Starmer napad je nazvao "užasnim", dok su kralj i kraljica izrazili "najdublju sućut" svima pogođenima.