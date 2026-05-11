Napadač koji je na večeri htio ubiti Trumpa rekao da nije kriv

Cole Tomas Allen (31), optužen da je prošlog mjeseca pokušao ubiti predsjednika Donalda Trumpa tijekom godišnje večere Udruge dopisnika Bijele kuće, na saveznom sudu u Washingtonu izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice. Bivši učitelj i inženjer iz Kalifornije, pojavio se na sudu u narančastom kombinezonu, s lisicama na rukama i okovima na nogama. Optužnica ga tereti za pokušaj atentata na predsjednika, napad na saveznog dužnosnika smrtonosnim oružjem te dva prekršaja povezana s vatrenim oružjem. Ako ga osude, prijeti mu doživotni zatvor.

Tužitelji tvrde da je Allen 25. travnja naoružan s više komada vatrenog oružja, uključujući sačmaricu i pištolj, te noževima, projurio kroz sigurnosnu točku u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala večera. Došlo je do razmjene vatre s pripadnikom Tajne službe, koji je pogođen u prsa, no život mu je spasila pancirka. Službenik je nakon pregleda u bolnici pušten kući. Trump, prva dama Melania Trump i drugi visoki dužnosnici hitno su evakuirani iz dvorane u kojoj je bilo oko 2500 uzvanika.

Obrana traži izuzeće tužitelja

Tijekom saslušanja, Allenov odvjetnički tim zatražio je izuzeće američke tužiteljice za DC, Jeanine Pirro, i vršitelja dužnosti glavnog državnog odvjetnika, Todda Blanchea, iz slučaja. Obrana tvrdi da njihov boravak u dvorani tijekom incidenta stvara sukob interesa, s obzirom na to da su mogli biti potencijalne mete.

U podnesku se također ističe prijateljstvo Jeanine Pirro s Trumpom, što, prema obrani, "potkopava povjerenje javnosti u pravednost progona". Sudac Trevor McFadden, kojeg je imenovao Trump, djelovao je skeptično prema tom argumentu.

​- Bio bih vrlo iznenađen da su oni žrtve u bilo kojem pravnom smislu - prokomentirao je sudac, napominjući da Pirro i Blanche nisu osobno svjedočili napadu. Tužitelji su najavili da će na zahtjev obrane odgovoriti u iduća dva tjedna.

Sudac izrazio zabrinutost zbog tretmana u pritvoru

Paralelno s glavnim postupkom, savezni sudac Zia Faruqui na odvojenom je ročištu izrazio "duboku zabrinutost" zbog uvjeta u kojima se Allen nalazi nakon uhićenja. Iako su Allenovi odvjetnici povukli zahtjev za ukidanje nadzora zbog opasnosti od samoubojstva, sudac Faruqui inzistirao je na saslušanju.

Istaknuo je kako je Allen bio smješten u podstavljenu ćeliju, bez pristupa telefonskim pozivima, knjigama i rekreaciji, te izložen stalnom osvjetljenju, što je oblik uskraćivanja sna. Usporedio je njegov tretman s onim optuženika za napad na Kapitol 6. siječnja, koji su, prema njegovim riječima, imali znatno blaže uvjete.

​- Dužni smo osigurati da se prema vama postupa s osnovnom pristojnošću... Žao mi je što stvari nisu bile onakve kakve su trebale biti - rekao je sudac Faruqui, izravno se ispričavajući Allenu. Tužitelji su stavljanje Allena pod nadzor pravdali činjenicom da je agentima FBI-a nakon uhićenja rekao kako nije očekivao da će preživjeti napad.

*uz korištenje AI-ja