Napadač na strane dostavljače, sin poznate pjevačice, bit će u Remetincu bar mjesec dana

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (22) zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje doneseno rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika, objavili su to u srijedu uvečer na stranicama Državnog odvjetništva.

Kako su napisali, sumnjaju da je 6. prosinca na području zagrebačke Trešnjevke u dva navrata u kratkom vremenu napao državljane Indije. Naskočio je na njih, tukao ih u glavu i krao im električne bicikle i novac. Prema navodima DORH-a, to je radio zbog netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.

- Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor - pišu iz DORH-a.

Podsjetimo, ubrzo nakon napada na Indijce društvenim se mrežama proširila snimka napada. Kako su 24sata ranije neslužbeno doznala, napadač je sin jedne hrvatske poznate pjevačice.