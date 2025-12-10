Obavijesti

News

Komentari 1
ODLUČIO SUDAC

Napadač na strane dostavljače, sin poznate pjevačice, bit će u Remetincu bar mjesec dana

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Napadač na strane dostavljače, sin poznate pjevačice, bit će u Remetincu bar mjesec dana
Foto: Screenshot/

Sumnjaju da je 6. prosinca na području Zagreba u dva navrata u kratkom vremenu napao državljane Indije. Naskočio je na njih, tukao ih u glavu i krao im električne bicikle i novac

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (22) zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje doneseno rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika, objavili su to u srijedu uvečer na stranicama Državnog odvjetništva.

Kako su napisali, sumnjaju da je 6. prosinca na području zagrebačke Trešnjevke u dva navrata u kratkom vremenu napao državljane Indije. Naskočio je na njih, tukao ih u glavu i krao im električne bicikle i novac. Prema navodima DORH-a, to je radio zbog netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.

EVO KAKO SE BRANIO Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

- Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor - pišu iz DORH-a.

Podsjetimo, ubrzo nakon napada na Indijce društvenim se mrežama proširila snimka napada. Kako su 24sata ranije neslužbeno doznala, napadač je sin jedne hrvatske poznate pjevačice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
VIDEO Robot u menzi HKS-a: 'Pozdravio nas je i namignuo nam, pa odnio ostatke hrane'
NOVI STUDENTSKI RESTORAN

VIDEO Robot u menzi HKS-a: 'Pozdravio nas je i namignuo nam, pa odnio ostatke hrane'

Iako robot može odnijeti ostatak hrane ili knjige u knjižnici, to mu nije glavni zadatak. Na Tehničkom fakultetu imaju prvu generaciju studenata računarstva, kojima je robot iznimno zanimljiv zbog edukacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025