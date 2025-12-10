Sumnjaju da je 6. prosinca na području Zagreba u dva navrata u kratkom vremenu napao državljane Indije. Naskočio je na njih, tukao ih u glavu i krao im električne bicikle i novac
Napadač na strane dostavljače, sin poznate pjevačice, bit će u Remetincu bar mjesec dana
Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (22) zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje doneseno rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika, objavili su to u srijedu uvečer na stranicama Državnog odvjetništva.
Kako su napisali, sumnjaju da je 6. prosinca na području zagrebačke Trešnjevke u dva navrata u kratkom vremenu napao državljane Indije. Naskočio je na njih, tukao ih u glavu i krao im električne bicikle i novac. Prema navodima DORH-a, to je radio zbog netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.
- Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor - pišu iz DORH-a.
Podsjetimo, ubrzo nakon napada na Indijce društvenim se mrežama proširila snimka napada. Kako su 24sata ranije neslužbeno doznala, napadač je sin jedne hrvatske poznate pjevačice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+