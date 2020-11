Napadač u Beču pucao iz puške koja je proizvedena u Srbiji

Izvedenica je Sovjetskog Kalašnjikova AK-47, a tvrdi se da je bolja od originala. Danas postoje mnoge kopije, a jedna od najpoznatijih je jugoslavenska, zbog poboljšanja koje su u nju ugrađena

<p>"Zastava M70", takozvana Ciganka (M-70 AB) je vatreno oružje iz kojeg je u ponedjeljak ubijeno četvero ljudi, a njih 13 je ranjeno. Kujtim Fejzulai je pucao po civilima iz puške koja je proizvedena u Srbiji. Ujedno je i jedna od posljednjih Zastavinih pušaka proizvedenih u Jugoslaviji.</p><p>Izvedenica je Sovjetskog Kalašnjikova AK-47, a tvrdi se da je bolja od originala. Danas postoje mnoge kopije, a jedna od najpoznatijih je jugoslavenska, zbog poboljšanja koje su u nju ugrađena. Proizvodila se u Kragujevcu, kao varijanta poznatije puške Kalašnjikova AK-47. Koristi streljivo kalibra 7,62x39 mm, te ima mogućnost ispaljivanja tromblonskih mina,te ima mogućnost montiranja podcjevnog bacača granata 40 mm.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Objavio video prije napada </strong></p><p>Najbolje rezultate postiže pri gađanju žive sile. Pojedinačnom paljbom na zemlji precizna je do 400 m, a u zraku 500 m. Na kratkim rafalima preciznost joj je do 300 m, a rafalima oko 200 m. Borbena brzina gađanja je 120 metaka u minuti. Režim paljbe može biti rafalno i pojedinačno.</p><h2>Novi momenti u istrazi </h2><p>U daljnjoj istrazi krvavog pohoda u Beču na površinu izlaze novi propusti austrijske sigurnosne službe. Dvojica muškaraca koji su uhićeni prošlog utorka u Winterthuru (Švicarska), navodno su posjetila napadača iz Beča.</p><p>Dva muškarca u dobi između 18 i 24 godine su između 16. i 20. srpnja 2020. godine doputovala u Beč. Posjetili su džamiju Tawhid u bečkom Meidlingu te su se sastali s bečkim napadačem. Tawhid džamija smatra se mjestom na kojem su se u prošlosti više puta okupljali džihadisti. Austrijske vlasti zatvorile su je prošlog petka. Prema pisanju "SonntagsBlick", tamo su bila i dva islamista iz Njemačke. Sastanak su promatrali austrijski sigurnosni organi nakon što su dobili dojavu od Njemačke.</p><p>Nakon terorističkog napada u Beču već je izvršeno nekoliko akcija u Njemačkoj. Pretraženi su stanovi i poslovni prostori ukupno četvero osumnjičenih. Dvoje ljudi su muškarci koji su u srpnju nekoliko dana posjećivali atentatora u njegovom stanu.</p><p>Odmah nakon sastanaka, 21. srpnja atentator je otputovao u Slovačku gdje je pokušao kupiti municiju za svoj napad. Također postoji pretpostavka da je između 21. srpnja 2020. i napada u ponedjeljak posjetio Zurich.</p><p>Austrijske sigurnosne službe se dobile dojavu o pokušaju kupovine metaka te konačnu potvrdu identiteta Kujtim Fejzulai prije dva mjeseca. No, reakcija je izostala unatoč dodatnim informacijama kako se sastajao s osobama koje su od ranije poznate policiji.</p><h2>Tko su uhićeni u Švicarskoj koji se povezuju s napadom?</h2><p>Sin talijanskih roditelja, rođen je 1996. godine i odrastao je u u Zürichu. Bio je strastveni nogometaš i igrao u U-18 momčad u GC Zurich. Također se zavjetovao Muhammadu Aliju. S dvadeset godina, rođeni Talijan, koji je u međuvremenu imao i švicarsku putovnicu, okrenuo se islamu. Obraćen je 2016. i išao je u džamiju An-Nur u Winterthuru. Tamo je propovijedao radikalni imam koji je pozivao na smrt nevjernika.</p><h2>Sudjelovao u mučenju ''krtice'' koju je poslao novinar</h2><p>Bivši nogometaš također je prvi put došao u sukob sa zakonom zbog incidenta u džamiji. Bilo je to u studenom navečer 2016. godine kada se nekoliko mladića suočilo s takozvanom ''krticom'' koja je bila instalirana od strane novinara iz Züricha. Osobi koja je odavala informacije iznutra su ograničili slobodu kretanja, zatvorili ga i tukli. Jedan od muškaraca čak je prijetio da će žrtvi odrubiti glavu. Samo zahvaljujući intervenciji policije situacija nije eskalirala.</p><p>Osumnjičeni je također bio u džamiji iste večeri. Zurichski javni tužitelj bio je uvjeren da je sudjelovao u tom činu. Optužilo ga se, između ostalog, zbog lišenja slobode i napada te se zatražilo 32 mjeseca zatvorske kazne. No, okružni sud Winterthura oslobodio je optuženog optužbi, jer je navodno u vrijeme zločina bio u drugoj prostoriji džamije.</p><p>Postoje neki dokazi da se i dalje radikalizirao nakon suđenja. Oženio se Švicarkom, također obraćenicom, postao otac i s obitelji otišao u Egipat učiti arapski jezik. Kasnije se putovanje nastavilo do Turske - sve dok tamošnje vlasti nisu pokupile muškarca, ženu i dijete i deportirale ih u Švicarsku. Prema izvješćima švicarske televizije to se dogodilo početkom ove godine. U međuvremenu je i federalno tužiteljstvo otvorilo kazneni postupak protiv 24-godišnjaka.</p><p>Manje se zna o životu 18-godišnjeg iz Winterthura, koji je uhićen u utorak. Njegova radikalizacija je započela puno ranije. Porijeklom Albanac koji je islamističke propovijedi počeo gledati od 12 godine putem interneta. Pored toga, redovito je boravio u džamiji An-Nur. Vjerojatno u tom kontekstu, odvjetnik za mlade iz Winterthura već je otvorio kazneni postupak prije uhićenja u utorak.</p><p>Prema istraživanjima o džihadističkim mrežama u Europi na Sveučilištu u Lucernu već nekoliko godina postoje bliske veze između džihadista iz Winterthura i onih iz Beča, piše NZZ am Sonntag.</p>