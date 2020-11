Svi teroristički napadi u Beču: Od Carlosa Šakala do noći strave uoči 'lockdowna'

Teroristički napad u ponedjeljak navečer, nekoliko sati prije početka lockdowna zbog pandemije korone, potresa Beč i Austriju.

Pogledajte video: Teroristički napad u Austriji

Šakal - najtraženiji svjetski terorist

Nije to prvi slučaj, osamdesetih je recimo Beč bio stalno poprište obračuna različitih terorističkih organizacija - od palestinskih do armenskih.

Oteo avion sa 70 ljudi, bježao 20 godina

Jedan od prvih napada u Austriji izveo je - Ilich Ramirez Sanchez, poznatiji kao Šakal, čovjek koji je bio najtraženiji svjetski terorist.

On je 21. prosinca 1975. sa šest napadača organizirao spektakularnu otmicu 70 ljudi na susretu zemalja izvoznica nafte u sjedištu OPEC-a u Beču. Troje ljudi je poginulo.

Ubili su austrijskog policajca, iračkog zaposlenika OPEC-a i libijskog predstavnika. Šakal je zahtijevao da se na austrijskim radio postajama i na televiziji svaka dva sata emitiraju prilozi o 'palestinskoj stvari' inače je zaprijetio ubijanjem taoca svakih 15 minuta.

Zahtijevao je i dobio zrakoplov koji bi njega, njegove ljude i 42 taoca prebacio u Alžir.

Oslobodio je nekoliko taoca. Potom su danima letjeli za Libiju, pa natrag u Alžir, gdje je nekoliko napadača dobilo azil i svi preostali taoci naposljetku su oslobođeni. Carlos je kasnije potvrdio kako je dobio ogroman novac da bi ih pustio.

Izvlačio se na nevjerojatne načine. Čak 20 godina je bježao tajnim službama po svijetu, sudjelovao je kasnije brojnim u terorističkim napadima, tvrdio da mu je između ostalih utočište pružala i sigurnosna služba u Jugoslaviji po naredbi Tita.

Uhvaćen je 1994. godine i u Francuskoj osuđen na tri doživotne kazne zatvora. 

Teroristi upali u sinagogu 1981.

Ulica Seitenstetten, gdje je započeo napad u Beču u ponedjeljak navečer, jedno je od središta judaizma u austrijskoj prijestolnici. Sinagoga je i ranije bila meta napada terorista.

Naime, još 1981. godine na svečanost 'bar micve' teroristi su upali u sinagogu naoružani automatskim puškama i granatama.

Ubili su dvije osobe i teško ranili više od 30.

Turski diplomat ubijen u centru Beča

Napadači su bili rođeni u Iraku i pripadali su palestinskoj organizaciji Fatah - Marwan Hasan (25) i Hesham Mohammed Rajeh (21).

Abu Nidal grupa u Beču je prije toga preuzela odgovornost i za ubojstvo predsjednika austrijsko-izraelskog društva Heinza Nittela, gradskog političara iz redova Socijaldemokratske partije Austrije (SPO). I za to ubojstvo osuđen je Rajeh.

Tri godine kasnije, bilo je to 1984., turski diplomata Enver Ergun ubijen je u samom u centru Beča, a odgovornost su preuzeli armenski ekstremisti.

Napadi u Beču i Rimu

Teroristi su 1985. između Božića i Nove godine koordinirano izveli napade u Beču i Rimu. Na putnike koji su čekali ukrcavanje u zrakoplovnoj luci Leonardo Da vinci-Fiumucino bacili su granate i pucali iz automatskog oružja.

Bilo je to oko 8.15 ujutro 27. prosinca. Poginulo je 16 ljudi, ranjeno je njih 99.

Samo nekoliko minuta kasnije u bečkoj zrakoplovnoj luci Schwechat također teroristički napad.

Putnike koji su čekali ukrcavanje na let za Tel Aviv teroristi su zasuli rafalima i bacili granate.

Tri osobe su poginule, 39 ih je ranjeno. Napadači su uspjeli pobjeći u autu nakon pucnjave, austrijska policija jurila je za njima i uspjela ih uloviti. Jedan napadač je ubijen, dvojica su uhvaćena. Ispočetka se za napade krivilo PLO, no Yasser Arafat zanijekao je umiješanost. Kasnije je odgovornost za napad opet preuzela organizacija Abu Nidal (ANO), kao odmazdu za bombardiranje stožera PLO-a u Tunisu ranije te godine. Dvojica uhićenih za napad u zrakoplovnoj luci u Beču dobila su doživotne kazne zatvora.

Iranski tajni agenti u Beču su 1989. ubili tri visoka kurdska političara, među kojima je bio i jedan austrijski državljanin kurdskog porijekla.

Ubojice su potom pobjegle u iransku ambasadu i nakon intervencije Teherana uspjele napustiti Austriju, i to pod policijskom zaštitom.

Posljednjih godina teroristički napadi u Austriji nisu bili tako česti kao 80-ih.

Ubio stariji bračni par

Tunižanin je 2017. godine u Linzu ubio stariji bračni par. Napadač je bio blizak Islamskoj državi. Prije dvije godine islamist je nožem napao vojnika koji je čuvao ambasadu Irana u Beču.

Vojnik se uspio obraniti i usmrtio napadača.