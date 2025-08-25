Napadnuti Slovenac u Umagu za 24sata: 'Držali su prijatelja za vrat. Imam hematom na glavi'

Napali su cijelo naše društvo, otjerali su nas štapom van. Zašto i kako je sve počelo, nemam pojma. Htio sam izaći kad je sve počelo, ali nisam uspio. Držali su mog prijatelja za vrat. Sad se nalazim u Općoj bolnici u Izoli. Imam hematom na glavi, ispričao je ekskluzivno za 24sata Slovenac Blaž (32).

Blaž je jedan od četvorice slovenskih državljana ozlijeđenih u fizičkom sukobu u nedjelju, 24. kolovoza oko 1.30 sati u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga. Lakše je ozlijeđen, dok su trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć.

- Nadam se da ću se brzo oporaviti. Kako da se ne bojim doći u Hrvatsku, koji bi gost uopće došao više kad te tako lijepo ugoste štapom - dodao je za 24sata.

Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja, navode iz PU istarske.

Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.

Vlasnik kluba u kojem se dogodio incident ispričao je za RTL da su Slovenci desetak puta upozoreni da ne divljaju po kafiću i ne uznemiravaju druge goste. Napomenuo je da nije pozvao policiju.

- Jako su puno prolijevali, razbijali su boce, opominjali smo ih deset puta. Čistili smo, brisali oko njih. Meni je stvarno žao što se to dogodilo. Lokal imamo 28 godina i stvarno gledamo da sve ugostimo i da sve učinimo da bude lijepo, da bude ugodno, ali ovo sinoć što se dogodilo - nemam opravdanja ni sa svoje strane, a pogotovo s njihove jer su stvarno bili bahati i bezobrazni i nekulturni - ispričao je vlasnik umaškog kluba.

No, 32-godišnji Slovenac odbacio je njegove tvrdnje, navodeći da su stigli s vjenčanja u najbliži klub.

- Odjednom mi cura kaže da pogledam kako mi drže prijatelja za vrat i kad sam došao bliže sve je počelo. Došli su s palicama i počeli nas udarati. S rukama i svim ostalim. Mi smo se družili. Naša ekipa je bila oko stola. Nas troje, četvero smo plesali i zabavljali se. Nismo stvarali nikakav nered. To je starija ekipa - ustvrdio je Slovenac.

Blaž je ostao bez svijesti pa se ne sjeća svega što se događalo. No, na snimci koju ekskluzivno objavljujemo vidi se kako udaraju jednog mladića, muškarca koji u ruci drži predmet nalik štapu, a čuju se vriskovi nakon kojih je uslijedilo naguravanje i kaos.

Ovo nije prvi napad na slovenske turiste u Hrvatskoj. Naime, istarska policija objavila je kako su nakon kriminalističkog istraživanja protiv trojice napadača, odnosno zaštitara podnijeli kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.

- Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.

Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže, rekli su iz policije.

Dodali su i kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja.