Stručnjaci o slučaju Slovenaca koje su tukli i palicom: 'Skandal je to što zaštitare nisu priveli'

Slovenca su udarali rukama i nogama, čak i kada je pao na pod. Slovenku, koja ga je počela braniti, udarili su teleskopskom palicom u glavu. Njemu su slomili nos, ima i površinske ozljede, a ona je zbog svega zaradila i nekoliko šavova na glavi. Međutim, tri zaštitara nisu ni u jednom trenutku bila privedena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

Riječ je o slučaju koji je potresao Hrvatsku, pogotovo nakon ranijeg slučaja premlaćivanja također Slovenca u Poreču. Sve se odigralo u kasnim večernjim satima na Veliku Gospu.

Slovenski par družio se na plaži hotela Kempinski u Savudriji. Prišla su im trojica zaštitara te su im rekli da se udalje. Kako su istaknuli iz policije, zaštitari su intervenirali jer se Slovenci nisu pridržavali pravila kućnog reda.

A onda kad su vidjeli da Slovenac snima njihovu intervenciju, jedan od zaštitara mu razbija mobitel te ga počinju tući, a ženu udaraju palicom.

Foto: 24sata

Potpuno krvavi i u šoku odlaze na Hitnu pomoć, a hrvatska javnost za sve doznaje tek dva dana poslije, kad su žrtve progovorile za medije.

Ni u jednom trenutku policija nije privela zaštitare.

- To je, po meni, skandal. Naravno da je praksa da se ide na uhićenje kod ovakvih djela. Ako ni zbog čega, onda zbog eventualnog utjecaja na svjedoke - prokomentirao je slučaj odvjetnik Čedo Prodanović i dodao:.

- Činjenica je da je riječ o teškom djelu s velikim implikacijama, ne samo na domaćoj sceni. Postajemo zemlja gdje je nesigurno doći, nije ovo prvi slučaj - ističe.

Odvjetnik Fran Olujić, pak, ističe kako kod ovakve vrste kaznenog djela sve ovisi o postupanju policije.

- Koji put ih se odmah uhićuje, koji put ide postupak takozvanim redovnim putem. Teško je govoriti za konkretan slučaj zašto nisu uhićeni, vjerojatno zato što se odmah znao identitet počinitelja. Pretpostavljam da je to zbog toga tako - rekao je Olujić.

Tri slučaja premlaćivanja

U Hrvatskoj ove godine imamo barem tri slučaja nasilničkog premlaćivanja. Prvotno su zaštitari noćnoga kluba pretukli mladoga Slovenca koji se u jednom trenutku borio i za život. Zaštitari su bili otprije poznati policiji pa su odmah privedeni. U noći na petak su, pak, tri muškarca pretukla Ukrajinca u Makarskoj. Policija ih je odmah privela. Pitali smo istarsku policiju zbog čega nije privela zaštitare iz hotela u Savudriji, koji su inače zaposleni u tvrtki Klemm Security. Rekli su kako nisu imali osnove po kojima bi ih priveli.

- Privođenje se obavlja u situacijama kad postoje osnove za određivanje istražnog zatvora sukladno članku 123. Zakona o kaznenom postupku. U konkretnom slučaju, nije postojala opasnost da će osobe pobjeći, ponoviti kazneno djelo, kao ni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače - kažu iz istarske policije.

Foto: 24sata

Odvjetnik napadnutih Slovenaca, Milko Križanović, smatra kako je nedopustivo da napadače nisu priveli.

- Ovdje je riječ o grupi koja je ciljano i dogovorno usmjerila brutalan fizički napad uz pomoć teleskopske palice nanijevši žrtvama teške tjelesne povrede i oštećenje tuđe stvari. U svim kazneno pravnim predmetima žrtva mora biti zaštićena, a osobe koje su osnovano sumnjive, riječ je, podsjećam, o trojici zaštitara, od kojih dvojica nemaju dopuštenje MUP-a za obavljanje zaštitarskog posla, nužno moraju biti privedene s prijedlogom da im se odredi istražni zatvor ili sigurnosna mjera zabrane približavanja žrtvama, Očekujem da će DORH ići s tim i takvim prijedlogom prema sudu u sljedećem postupanju - navodi odvjetnik.

Ljutit je i jer je policija, u svom priopćenju, ozljede Slovenaca okarakterizirala kao lake.

- Ovdje je definitivno riječ o napadu hladnim oruđem! Teleskopska palica u hrvatskom pravu smatra se oruđem pogodnim za nanošenje ozljeda! Ako policija zatekne bilo koga s teleskopskom palicom u automobilu ili na ulici, mogu je oduzeti i podnijeti prekršajni nalog. Za zaštitare vrijedi još strože pravilo i tu očekujem sankcije prema zaštitarima! Zaštitari je smiju koristiti samo ako im je poslodavac odobrio i ako je predviđeno planom zaštite, i to uz prethodnu obuku i odobrenje MUP-a. Inače se smatra prekoračenjem ovlasti - zaključio je odvjetnik napadnutih Slovenaca.

Foto: 24sata

Ranije je rekao i kako Slovenci imaju teške tjelesne ozljede. Točnije distorziju vratne kralježnice i traumatski prijelom nosa.

Nisu imali ni dozvole

Podsjetio je i na još jednu stavku iz policijskog priopćenja, a to je kako dvojica od trojice zaštitara nisu uopće imala dozvolu za rad, zbog čega su protiv njih, ali i protiv njihove tvrtke podnijeli prekršajne prijave.

U priopćenju policije krije se i još jedan zanimljivi moment, a to je da je tvrtka Klemm Security, u ranijem priopćenju, u kojemu su se osvrnuli na incident, lagala kad je rekla da su Slovenci prvotno napali njihove zaštitare.

- Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na višestruka upozorenja od strane djelatnika naše tvrtke navedene osobe su se oglušile te je, nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojemu su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede - rekli su tad