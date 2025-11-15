Napao mladića (24) i tražio da mu vrati dug od više desetaka tisuća eura - koji ne postoji!

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (36) za kojeg sumnjaju da je opljačkao mladića (24) i prijetio mu, a potom je prijetio i muškarcu (50) u ponedjeljak na području Trešnjevke.

Prišao je mladiću (24) i prijetio mu da će ga ubiti i ozlijediti ako mu ne vrati dug od nekoliko desetaka tisuća eura - koji ne postoji. Napadnuti 24-godišnjak je zbog straha za sebe i obitelj to učinio.

Istog dana, osumnjičeni je kontaktirao 50-godišnjaka, člana obitelji ranije napadnutog mladića, a i njemu je prijetio da će ga ozlijediti. Kod 50-godišnjaka je to izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za obitelj pa je odmah sve prijavio policiji.

Osumnjičenog 36-godišnjaka su predali pritvorskom nadzorniku i dostavili prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.