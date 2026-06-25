Iran i Oman u utorak su priopćili da će proučiti 'troškove' koji bi se mogli naplaćivati za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem
NAPETO Iran prijeti brodovima koji prolaze kroz Hormuz
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološka vojska Islamske Republike Iran, upozorio je u četvrtak da svaki tranzit Hormuškim tjesnacem mora imati odobrenje i zaprijetio brodovima koji se ne pridržavaju zahtjeva "odgovarajućim mjerama".
Budućnost Hormuškog tjesnaca, strateškog plovnog puta za trgovinu koji je Iran de facto zatvorio tijekom rata, ostaje sporna točka u razgovorima između Teherana i Washingtona.
Iran razmatra uvođenje naknada koje nisu postojale prije rata, dok se Sjedinjene Države protive tome, tvrdeći da je to "međunarodni plovni put".
Vode tjesnaca graniče i s Iranom i s Omanom.
"Jedina odobrena ruta za tranzit Hormuškim tjesnacem je ona koju je objavila Islamska Republika Iran", izjavio je IRGC.
Svaki prelazak bez iranskog odobrenja "neprihvatljiv je i opasan" i imat će za posljedice "odgovarajuće mjere", upozorili su u izjavi osuđujući "najavu određenih vlasti o novoj pomorskoj ruti".
Jedini prolaz koji je Iran odobrio je kroz koridor uz njegovu obalu.
Memorandum o razumijevanju sklopljen između Teherana i Washingtona radi okončanja rata predviđa da će prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški tjesnac biti besplatan "samo 60 dana".
Iran i Oman u utorak su priopćili da će proučiti „troškove” koji bi se mogli naplaćivati za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem.
Američki državni tajnik Marco Rubio koji je u posjetu zemljama Zaljeva u utorak je ponovio da Washington neće prihvatiti nikakve naknade za prolaz kroz Hormuz.
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