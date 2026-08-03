Napetosti rastu! Rusija pojačava zaštitu brodova nakon žestokih napada u Crnom moru

Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da je, kao odgovor na "napetu situaciju u Azovskom moru, koja proizlazi iz neprijateljskih napada dronovima na pomorske brodove", osnovalo radnu skupinu za pronalaženje novih ruta i preusmjeravanje teretnih tokova na druge načine prijevoza. "Brojne tvrtke za prihvat tereta već su izrazile spremnost za rukovanje dodatnim količinama tereta i ubrzavanje otpreme na svojim terminalima, unutar granica svojih operativnih mogućnosti", navodi se u priopćenju. Zajedno s ministarstvom obrane provode se dodatne mjere kako bi se osigurala sigurnost plovidbe i zaštitili pomorski brodovi u Azovsko-crnomorskome bazenu, dodaje se.

Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina, također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih tjedana međusobno napadaju poljoprivredne izvozne objekte i komercijalne brodove u području Crnog mora, što dovodi do rasta cijena pšenice na globalnim tržištima.

Glavna ruska lobistička skupina za žitarice upozorila je u petak da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti zaustaviti izvoz žitarica preko Crnog mora, što bi povećalo cijene i uzrokovalo glad u Africi i na Bliskom istoku.

Najveći ukrajinski poljoprivredni sindikat, UAC, također je posljednjih tjedana upozorio da ruski napadi na brodove u blizini južne luke Odesa ograničavaju ukrajinski izvoz u ključnom razdoblju žetve i da bi mogli utjecati na globalnu opskrbu hranom.