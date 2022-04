Napokon maturalci: Većina učenika ide na Jadran, tek mali broj njih putuje u inozemstvo

Nakon dvije godine ove pandemije, baš smo jako željeli ići u Crnu Goru na maturalac. Na početku nam ravnateljica nije željela to odobriti, ali smo bili spremni učiti sve da idemo - rekao nam je 17-godišnjak koji pohađa zagrebačku srednju školu, čiji je razred jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji će ove godine putovati na maturalac izvan Hrvatske.

U doba pandemije školarci su slabo putovali, no prije tjedan dana stožer je ukinuo mjere što znači da bi maturanti mogli na putovanje i izvan Hrvatske. S obzirom na to da je krizni stožer mjere ukinuo tek prije tjedan dana, agencije su još početkom godine standardno napravile ponude za putovanja samo u Hrvatskoj.



- Za putovanja u inozemstvo je dosta kasno, a i to su obično skuplji aranžmani. Mjere su ukinute kasno da bi se sad krenula planirati maturalna putovanja u inozemstvo. Škole na početku školske godine raspisuju javni poziv za agencije, a one prilažu ponude za ono što škola želi i traži... To je na kraju krajeva i pravilnik školskih ekskurzija - rekla nam je direktorica Udruge hrvatskih turističkih agencija, Ivana Maltar koja i napominje da roditelji ipak imaju više vremena uštedjeti novac kako bi platiti putovanje svoje djece.

Svi znamo da nemaju svi iste financijske mogućnosti, a opet žele omogućiti svojoj djeci putovanje.No zanimljivo je kako će roditelji učenika platiti maturalac u Hrvatskoj 20 posto više nego što bi platili na primjer u Španjolskoj. Putovanja su, osim toga, općenito skuplja za 10 posto nego prije pandemije.

Najviše interesa je za Istru

Tako će ove godine osnovnoškolci putovati Jadranom, a najviše ih ide u Istru. Nije bilo lako pripremiti ponude jer većina škola traži termine za vrijeme uskršnjih praznika ali i termine kroz svibanj, što znači da zbog interesa za iste termine često nema smještajnih kapaciteta, a niti su hotelijeri pretjerano oduševljeni primiti maturante u svoje hotele.

- Za 40 učenika, tri dana ispadne u prosjeku 1800 kuna, a za četiri dana od 2100 do 2500 kuna - otkrila nam je Maltar prosječne cijene aranžmana putovanja Hrvatskom. Turizam opet cvjeta, pa nakon pandemije i turističke agencije imaju pune ruke posla, kako kažu jedva sve odrade. No vesele se poslu i činjenici da će sad realizirati 60-70 posto iz godina prije pandemije koja je zahvatila svijet.

Pandemija je utjecala na poslovanje između ostalog i na turističke agencije, koje su se trudile vratiti novac ili vaučere za kasnija putovanja. Neke agencije nisu uspjele preživjeti i otišle su u stečaj pa nisu u mogućnosti vratiti klijentima novac. O jednoj takvoj agenciji smo već pisali - Kontakt Tours. Agencija je završila u stečaju, a vlasnik Željko Markić iako dužan roditeljima otvorio novu turističku agenciju Jan tours na istoj lokaciji u Zagrebu.

