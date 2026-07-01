Nafta sve jeftinija

Barel sirove nafte na londonskom je tržištu tijekom poslijepodneva stajao 71,89 dolara i bio je jeftiniji za 1,06 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja. Na američkom tržištu cijena mu je bila niža za 65 centi i spustila se na 68,85 dolara.Razgovori između SAD-a i Irana stalno zapinju, raspirujući strah da bi promet kroz Hormuz mogli ponovo zaglaviti, ali investitori su iuvjereni da će problemi koji ometaju pregovore uskoro biti riješeni, objašnjava raspoloženje na tržištu analitičar PVM Associatesa Tamas Varga.

Sjedinjene Države i Iran obavili su tehničke razgovore u Dohi i nastoje postići dogovor o prometu kroz Hormuški tjesnac i osigurati trajni prekid vatre, rekao je izvor izravno upoznat s razgovorima i neimenovani iranski dužnosnik.

Washington i Teheran odvojeno su sredinom lipnja potpisali memorandum o razumijevanju.

U takvim je uvjetima cijena barela nafte na londonskom tržištu u netom završenom drugom tromjesečju bila za nekih 45 dolara niža nego u prethodna tri mjeseca, a na američkom za otprilike 31 dolar.

Pad je u Londonu najveći od svjetske financijske krize iz 2008. godine, a u SAD-u od pandemijske 2020. godine.

Analitičari su u Reutersovoj anketi prvi put od početka američko-izraelskog rata protiv Irana snizili prognoze cijena nafte za 2026. godinu, navodeći kao razlog ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca koje je ublažilo strahovanja od dugotrajnih poremećaja u opskrbi.

Čini se da su se cijene nafte stabilizirale u novom rasponu, od 72 do 75 dolara po barelu, iako se tržište još nije u potpunosti normaliziralo, a sukob na Bliskom istoku i dalje stvara neizvjesnost, rekla je za Reuters Magda Chambriard, izvršna direktorica brazilske državne naftne tvrtke Petrobras.

Promet tankera kroz ključni plovni put počeo se oporavljati, a američki potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da su se pošiljke nafte kroz tjesnac vratile na predratne razine.

Poruke o postupnoj normalizaciji tranzita prevagnule su nad podacima iz SAD-a koji su pokazali pad zaliha nafte u prošlom tjednu za 3,8 milijuna barela, prema podacima ministarstva energije.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak je stajao 76,87 dolara, otprilike kao i na početku tjedna.