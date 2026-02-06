Obavijesti

News

Komentari 0
GDJE JE SUNCE?

Narančasti alarm za Jadran! Najavili nevrijeme i grmljavinu. Vozači, pripazite na odrone

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Narančasti alarm za Jadran! Najavili nevrijeme i grmljavinu. Vozači, pripazite na odrone
2
Foto: Zvonimir Barisin, Pixsell/DHMZ/canva

DHMZ je za Jadran izdao narančasto meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdan je žuti alarm

Admiral

Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom zahvatit će danas cijelu Hrvatsku. Dalmaciju danas čekaju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i ističnoj Hrvatskoj moguća je magla.

Zagreb i okolica bit će pretežno oblačni, uz mogućnost slabe kiše, najviše poslijepodne, a temperature će se kretati između 6 i 9 °C.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će u gorju prijepodne puhati umjeren južni vjetar. Na Jadranu će situacija biti znatno dinamičnija – očekuje se umjereno do jako, a u Dalmaciji i olujno jugo, koje će tijekom poslijepodneva okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i buru, posebno na sjevernom dijelu obale.

Foto: DHMZ

DHMZ je za Jadran izdao narančasto meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdan je žuti alarm.

Najviše dnevne temperature zraka predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uvjeti mogu izazvati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.

Stanje na cestama

Prometnice diljem Hrvatske jutros su mokre ili vlažne i izrazito skliske, a na cestama u unutrašnjosti dodatno je smanjena vidljivost zbog magle. Vozači se upozoravaju na moguće odrone, posebice na dionicama kroz priobalje i gorje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a na cestama gdje traju radovi povremeno dolazi do zastoja i vožnje u koloni.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče zbog radova kod čvora Split vozi se dvosmjerno uz ograničenje brzine na 60 km/h, a iz smjera Zagreba prema Dubrovniku obavezan je izlaz na čvoru Split i povratak na autocestu nakon kružnog toka. Na odmorištu Janjče zatvoreni su prateći sadržaji i parkiralište za osobna vozila do 20. veljače.

DHMZ O KAOSU NA OBALI Valovi kod Palagruže 8 metara! DHMZ analizirao kaos koji je pogodio obalu. Evo što nas čeka
Valovi kod Palagruže 8 metara! DHMZ analizirao kaos koji je pogodio obalu. Evo što nas čeka

Na A2 Zagreb-Macelj do 18. veljače prometuje se uz privremenu signalizaciju između NP Trakošćan i tunela Frukov Krč. Na A3 Bregana-Lipovac do kraja veljače su zatvorena pojedina odmorišta i zaustavni trakovi, dok se na dijelu između Nove Gradiške i Slavonskog Broda vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Na A6 Rijeka-Zagreb do 15. ožujka očekuju se kolone zbog radova između Čavli i Orehovice te privremenih suženja kolnika.

Na A7 Rupa-Rijeka zatvoren je ulazni krak čvora Križišće prema Zagrebu, a vozi se obilazno preko Šmrike. Istarski ipsilon (A8/A9) ima posebnu regulaciju zbog radova na punom profilu ceste, uz moguće povremene prekide prometa.

Na državnim cestama brojne su dionice zatvorene zbog radova ili oštećenja, primjerice DC1 u Sinju, DC38 između Blacka i Vesele, DC62 u Zagvozdu i DC121 u Murteru. Na pojedinim mostovima i graničnim prijelazima vrijede posebna ograničenja za teretna vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik
VLADA MIJENJA ZAKON

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik

Među ključnim novinama je uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...
EKSKLUZIVNO

Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Odvjetnica bivšeg HDZ-ovog ministra na suđenju je rekla kako im se javio bračni par koji je prvi nazvao policiju nakon nesreće. Nesreća je bila 2023., a oni su se tek sada pojavili...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026