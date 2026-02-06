Narančasti alarm za Jadran! Najavili nevrijeme i grmljavinu. Vozači, pripazite na odrone

Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom zahvatit će danas cijelu Hrvatsku. Dalmaciju danas čekaju i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u središnjoj i ističnoj Hrvatskoj moguća je magla.

Zagreb i okolica bit će pretežno oblačni, uz mogućnost slabe kiše, najviše poslijepodne, a temperature će se kretati između 6 i 9 °C.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će u gorju prijepodne puhati umjeren južni vjetar. Na Jadranu će situacija biti znatno dinamičnija – očekuje se umjereno do jako, a u Dalmaciji i olujno jugo, koje će tijekom poslijepodneva okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i buru, posebno na sjevernom dijelu obale.

Foto: DHMZ

DHMZ je za Jadran izdao narančasto meteo alarm, a za ostatak Hrvatske, izuzev gorskog dijela, izdan je žuti alarm.

Najviše dnevne temperature zraka predviđaju se između 7 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 10 do 15 °C. Ovakvi vremenski uvjeti mogu izazvati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima, stoga se preporučuje pratiti najnovije informacije i prilagoditi planove.

Stanje na cestama

Prometnice diljem Hrvatske jutros su mokre ili vlažne i izrazito skliske, a na cestama u unutrašnjosti dodatno je smanjena vidljivost zbog magle. Vozači se upozoravaju na moguće odrone, posebice na dionicama kroz priobalje i gorje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a na cestama gdje traju radovi povremeno dolazi do zastoja i vožnje u koloni.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče zbog radova kod čvora Split vozi se dvosmjerno uz ograničenje brzine na 60 km/h, a iz smjera Zagreba prema Dubrovniku obavezan je izlaz na čvoru Split i povratak na autocestu nakon kružnog toka. Na odmorištu Janjče zatvoreni su prateći sadržaji i parkiralište za osobna vozila do 20. veljače.

Na A2 Zagreb-Macelj do 18. veljače prometuje se uz privremenu signalizaciju između NP Trakošćan i tunela Frukov Krč. Na A3 Bregana-Lipovac do kraja veljače su zatvorena pojedina odmorišta i zaustavni trakovi, dok se na dijelu između Nove Gradiške i Slavonskog Broda vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Na A6 Rijeka-Zagreb do 15. ožujka očekuju se kolone zbog radova između Čavli i Orehovice te privremenih suženja kolnika.

Na A7 Rupa-Rijeka zatvoren je ulazni krak čvora Križišće prema Zagrebu, a vozi se obilazno preko Šmrike. Istarski ipsilon (A8/A9) ima posebnu regulaciju zbog radova na punom profilu ceste, uz moguće povremene prekide prometa.

Na državnim cestama brojne su dionice zatvorene zbog radova ili oštećenja, primjerice DC1 u Sinju, DC38 između Blacka i Vesele, DC62 u Zagvozdu i DC121 u Murteru. Na pojedinim mostovima i graničnim prijelazima vrijede posebna ograničenja za teretna vozila.