DHMZ O KAOSU NA OBALI

Valovi kod Palagruže 8 metara! DHMZ analizirao kaos koji je pogodio obalu. Evo što nas čeka

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Zvonimir Barisin

Prognostičari su analizirali jučerašnji kaos u Dalmaciji u kojem je razina mora porasla za čak 70 centimetara, no predah će biti kratkog vijeka. Nova ciklona već je na putu prema Jadranu...

U srijedu je tijekom dana, zbog premještanja ciklone s Tirenskog na Jadransko more, bilo na snazi narančasto obalno upozorenje za Zapadni dio Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Sjevernu Dalmaciju. Za srednju i južnu Dalmaciju izdano je i crveno upozorenje zbog olujnih, lokalno i orkanskih udara juga, rekli su za 24 sata dežurni prognostičari iz splitskog DHMZ-a. 

Dalmaciju pogodilo nevrijeme: Razina mora porasla je čak 70 centimetara iznad uobičajene 01:00
Dalmaciju pogodilo nevrijeme: Razina mora porasla je čak 70 centimetara iznad uobičajene | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

Analizirali su vremenske i oceanografske prilike za 4. veljače, ali i izglede vremena do kraja tjedna. Za srijedu su bila izdana upozorenja  za udare juga i jugozapadnog vjetra 35-50 čvorova, a na srednjem i južnom Jadranu juga do 65 čvorova. Upozorilo se i na jače valovito, prema otvorenom i uzburkano more te lokalne nevere. 

Na meteorološko-oceanografskoj plutači DHMZ-a Palagruža jučer su u drugom dijelu dana (oko 16 sati), uz olujnu srednju brzinu juga (17.76 m/s) i orkanske udare (24.81 m/s), izmjerene maksimalna značajna visina vala od 4.6 metara, što spada pod stanje mora 6 po Douglasovoj skali odnosno more je uzburkano, dok su maksimalni zabilježeni valovi imali visinu od 8.1 metara (u 13 i 17.30).

Foto: Čitatelj 24sata

Tijekom noći je i meteorološko-oceanografska plutača Molunat zabilježila je uzburkano more, dok je  maksimalni val od 7 metara izmjeren u četvrtak u dva sata ujutro.

Danas je mirnije, ali...

Iz DHMZ-a kažu kako je danas situacija ipak nešto mirnija, no približavanjem nove ciklone sa sjeverozapada očekuje se novo jačanje juga. Za petak je stoga ponovno na snazi narančasto obalno upozorenje za regije Sjeverna, Srednja i Južna Dalmacija, kao i žuto upozorenje na vjetar za Kninsku regiju, Riječku regiju, Splitsku regiju i Dubrovačku regiju. U Splitskoj i Dubrovačkoj regiji za petak je na snazi i žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme.

- Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će jako do olujno jugo koje će sredinom dana prvo na sjevernom Jadranu  okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, moguće i jače valovito. Za vikend manje vjetrovito iako i dalje nestabilno, pa se u subotu očekuje povremena kiša i pljuskovi, osobito na jugu Dalmacije, dok će u nedjelju biti više suhog vremena. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u poslijepodnevnim satima jugo te će more biti malo do umjereno valovito - izvjestili su iz DHMZ-a.

