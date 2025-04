NARKO BANDA U HRVATSKOJ Kako su pali Džeko, Superman, Putin, Medo i John Gotti...

Nadimci iz naslova bili su kodna imena narkodilera, mafijaša, švercera i drugih kriminalaca koji su pali tijekom višegodišnje istrage Uskoka, kriminalističke policije, ali i Interpola, Europola i brojnih drugih nacionalnih policija diljem svijeta. Samo su tijekom četvrtka u Hrvatskoj uhitili ili iznova osumnjičili njih 45 koje sumnjiče za nabavljanje i preprodaju osam tona droge. Kako neslužbeno doznajemo, najmanje pet osumnjičenika iz ove akcije već se nalazi iza rešetaka.

- Akcije su kodnih imena ‘Armageddon‘ i ‘Dica i nada‘ i predstavljaju značajan udar hrvatske policije na kriminalnu strukturu narkomiljea. Govorimo o zapljeni više od osam tona raznih vrsta droga, pri čemu je najviše kokaina, oko 6,7 tona. Dio droge je zaplijenjen u Hrvatskoj, međutim većina zapljena je obavljena u SAD-u Španjolskoj - rekao je ministar policjie Davor Božinović.

Barem 20 uhićenih će već tijekom četvrtka biti ispitani u prostorijama Uskoka. Naime, za ovu veliku akciju zaslužna je korespondencija naših službi s onima iz belgije i Francuske koji su im proslijedili najmanje milijun poruka iz kriptirane aplikacije Sky Ecc. Uz pomoć te kriptirane platforme brojni kriminalci u svijetu razmjenjivali su poruke, a do njezina rušenja koristilo ju je najmanje 70.000 ljudi. Kako doznajemo, ove poruke bile su vezane uz slučaj ranije uhićenog narkobosa Nenada Petraka, koji se od ranije nalazi u splitskom zatvoru. On je uhićen još 2023. u Turskoj u velikoj akciji "Kartel-2", kojom se javno hvalio i sam turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya. No time je tek nakratko smirena trgovina drogom.

Nove informacije iz istrage pokazuju kako je jedan vodećih glavnih dobavljača bio Hrvoje Kelić zvani Medo (41). Nabavljao ju je iz Srbije, BiH, Slovenije, Nizozemske i Slovačke, a navodno je glavna veza bio jedan od crnogorskih kriminalnih klanova. Jedan od uhićenih bio je i bivši svjetski prvak u kickboxu Marko Benzon. On je navodno vodio dalmatinski dio narkokartela, zahvaćen peracijom 'Dica i nada'. Od ranije je poznat zbog droge, a u siječnju 2010. osuđen je na pet godina zatvora zbog dilanja heroina. U središtu akcije na Korčuli jučer je bila kuća ranije osuđenog dilera Jakše Cvitanovića Cvika (50), koji je bio šef narkobande na području Korčule i Dubrovnika tijekom 2000-ih.

Uhićen je u Zagrebu i Anton Palić, brat Christiana Palića, koji je, kao i Petrak, uhićen 2023. u Istanbulu u akciji "Kartel-3". Za njim je tad bila raspisana i Interpolova tjeralica jer se smatralo da je jedan od organizatora "zapadnobalkanskog krila" međunarodnog narkokartela. Christian Palić je, prema novim informacijama, vodio zagrebački ogranak ove skupine. Taj krak koji vodi do Zagreba je obuhvaćen akcijom 'Armaggedon'.

- Pretres doma je obavljen, ali klijenta još nisam vidio jer sam na sudu. Ne znam još o čemu je riječ - rekao nam je Palićev odvjetnik Igor Cišper.

Na popisu osumnjičenih našao se i Mario Gavrić, jedan od suvlasnika zagrebačkog noćnog kluba Ritz. On je također uhićen 2023., ali u sklopu istrage protiv skupine Viktora Milakovića, poznatijih pod nazivom Srbi. Tad je priznao krivnju te se nagodio s Uskokom.

Policija je u zoru pretresla i stan na Trgu bana Jelačića.

- Došli su u 6.50 sati i pretresli jedan auto. Zatim su krenuli u zgradu. Priveli su čovjeka kratke smeđe kose i srednjih godina. Nisam ga vidjela prije, ali auto jesam - ispričala nam je prolaznica.

Istražitelji su kasnije iz stana na drugom katu zgrade iznijeli jedan registar, bunt papira i staklenu teglu sa zlatnim poklopcem, u kojem je bila sušena tvar. Pretresi su se potom nastavili u Ulici Matka Baštijana. Iz jedne zgrade krim policija je također iznijela niz zaplijenjenog materijala.

- Ova akcija me nije iznenadila. Ne bih prejudicirao da se tu radilo o jednoj, već smatram da se radi o više povezanih prilagodljivih skupina. Naime, operativne obrade rade se na dulje staze. Mi, kad smo dizali njih deset, stvari su bile komplicirane, a sad je njih 40 uključeno. Samoga Cvika sjećam se iz ranijih obrada. On, izgleda, nije mirovao. Siguran sam da dio ljudi i dalje nije uhićen te da će se sve ovo nastaviti - rekao nam je iskusni kriminalist Dubravko Klarić.

Podsjetimo, Uskok od ranije sumnjiči Petraka da je od kraja 2019. do početka 2021. na području Hrvatske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije i Crne Gore, radi kontinuirane nabave velikih količina hašiša i marihuane te njihova krijumčarenja i prodaje u državama EU, povezao Tomislava Miletića, Antu Varnicu, Jerka Radića, Andriju Juranića, Filipa Romića i osobu kodnog imena Vladimir Putin. Među osumnjičenima je bio i Miljenko Gerželj, koji se sumnjiči da je uposlio niz ljudi i nepoznatu osobu kodnog imena Džeko. Petrak je po Uskoku organizirao kupnju većih količina hašiša i marihuane u Španjolskoj i Crnoj Gori te prodaju u državama EU. Izdavao je naloge Miletiću u Alicanteu, Damjanu Puljeku u Granadi, osobama kodnih imena Rakanica u Madridu, Superman u Barceloni i Sakaria u Bilbaou da organiziraju prihvat i skladištenje droge.

S Varnicom, Radićem, Juranićem, Romićem, Mrđenom, Džekom i Putinom dogovoren je transport droge do kupaca. Droga je po Petrakovu nalogu i dogovoru s osobom kodnog imena John Gotti isporučena kupcu u Italiji.

Uhićenju pomogli Europol i Interpol

1) Nenad Petrak uhićen je 2023. u Istanbulu. U sobi je imao sef pun novca i zlata.

2) Christian Palić uhićen je 2023. u Turskoj. Povezuje ga se i s kriminalnim organizacijama u Južnoj Americi te je prao novac narkokartela.

3) Jakša Cvitanović Cvik bio je šef narkobande na jugu RH 2000-ih.

4) Bivši kickbox prvak Marko Benzon vodio je dalmatinski dio kartela.