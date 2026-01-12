Obavijesti

News

Komentari 0
U KUĆNOM JE PRITVORU

Policija u Dalmaciji uhvatila 80-godišnjaka s kokainom! Kaže da je drogu uzimao zbog zdravlja...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Dalmaciji uhvatila 80-godišnjaka s kokainom! Kaže da je drogu uzimao zbog zdravlja...
Foto: PU primorsko-goranska

Dobio je uređaj za nadzor koju mu je stavljen na nogu, idućih mjesec dana ne smije iz kuće. Živi sam, pa će mu hranu i ostalo donositi susjede.

Admiral

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je kućni pritvor uz elektronski nadzor 80-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhvaćen s 11 paketića kokaina. Sumnjiče ga i za prodaju jednog paketića droge od pola grama, javlja Dalmatinski portal.

Ono što mu je nađeno u kući tvrdi da je za njegovu osobnu upotrebu. Kaže da je drogu uzimao zbog zdravlja i da se od toga preporodio. Prodaju 80-godišnjak spori.

NEMILE SCENE VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Dobio je uređaj za nadzor koju mu je stavljen na nogu, idućih mjesec dana ne smije iz kuće. Živi sam, pa će mu hranu i ostalo donositi susjed. 

- Kućni pritvor je određen radi opasnosti od ponavljanja djela - piše DP.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026