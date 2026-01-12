Policija u Dalmaciji uhvatila 80-godišnjaka s kokainom! Kaže da je drogu uzimao zbog zdravlja...

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je kućni pritvor uz elektronski nadzor 80-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhvaćen s 11 paketića kokaina. Sumnjiče ga i za prodaju jednog paketića droge od pola grama, javlja Dalmatinski portal.

Ono što mu je nađeno u kući tvrdi da je za njegovu osobnu upotrebu. Kaže da je drogu uzimao zbog zdravlja i da se od toga preporodio. Prodaju 80-godišnjak spori.

Dobio je uređaj za nadzor koju mu je stavljen na nogu, idućih mjesec dana ne smije iz kuće. Živi sam, pa će mu hranu i ostalo donositi susjed.

- Kućni pritvor je određen radi opasnosti od ponavljanja djela - piše DP.